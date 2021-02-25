حبس شقيقين قتلا شاباً لخلافات فيما بينهم بالأميرية

قرّرت جهات التحقيق، حبس شقيقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل شاب بسبب خلافات فيما بينهم بمنطقة الأميرية.





وأمرت جهات التحقيق، بندب فريق من مصلحة الطب الشرعي لمناظرة جثمان شاب قتل على يد شقيقين بمنطقة الاميرية بسبب خلافات نشبت بينهما، وتشريحه لبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة فى ذلك والتصريح بالدفن عقب .





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها لبيان أسباب ارتكاب الجريمة والتحري عن نشاط المتهمين.





وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة عن تفاصيل مقتل شاب على يد سائق توكتوك بمنطقة الأميرية، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بمشاجرة ومتوفي بحارة محمود أبو زيد، بين "مصطفى ط" 23 سنة، متوفي إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر وبين محمد هشام 18 سنة وشقيقه محمود هشام 25 سنة.





بالفحص تبين سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات سابقة بسبب تعرض القاتل للجيران بالأذى، حيث قامت أسرة مصطفى بعمل محضر في قسم الشرطة بعدم تعرضهم لهم، وتبين بأن المجني عليه كان عائدا إلى منزله، حيث هجم عليه القاتل وتناوب عليه بعدة طعنات نافذة.



