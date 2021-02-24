بالأسماء.. لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري لرفع الأثقال

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، قرارا بتشكيل لجنة لتسيير أعمال الاتحاد المصري لرفع الاثقال، وأرسلت الخطاب رسميا للاتحاد المصري ولوزارة الشباب والرياضة.





وجاء التشكيل كالتالي :

محمود كمال محجوب رئيسا للاتحاد

وعضوية كل من :

العميد هاني شيخون، الدكتورة ايمان محمود حسين، المهندس احمد عبد الموجود، الدكتورة كوثر السعيد الموجي، الدكتورة وفاء محمود موسي، المستشار حسين فتحي.





على أن تقوم هذه اللجنة بتسيير أعمال الاتحاد المصري لرفع الأثقال حتى الانتهاء من أولمبياد طوكيو 2021.





الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال كان قام بتجميد مجلسه بعد أن قام الاتحاد الدولي للعبة بإيقاف الاتحاد المصري بسبب ايجابية عينة عدد من اللاعبين خلال بطولة إفريقيا للناشئين عام 2016.



