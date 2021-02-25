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الأزهري مهنئا مفتي الجمهورية على التجديد له: بذل كل جهد لخدمة الوطن .. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:00 ص
الدكتور اسامة الازهري
الدكتور اسامة الازهري
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محمود محسن
هنأ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على التجديد له، مؤكدا أنه عالم جليل ومشهود له بكل نبل وعرفناه على مدار سنوات مضت ورأينا فيه العالم الأزهري غزير العلم.

وأضاف الأزهري خلال لقاء له لبرنامج مساء دي إم سي عبر فضائية دي إم سي أن الدكتور شوقي علام قد بذل كل جهد لتلبية احتياجات الوطن.

وتابع   مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أنه تشرف بمعرفة مفتي الديار المصرية ويشهد له بكل جميل من العلم والديانة والخلق الرفيع 
مؤكدا أنه سعد بقرار الرئيس للتجديد للمفتي حتى سن المعاش.

وأشار الأزهري إلى أنه يدعو لفضيلة المفتي بدوام الصحة وأن يديمه عالما أزهريا وفيا لوطنه. 
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