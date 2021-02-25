23 مليون دقيقة.. أذكى شاب في مصر يتحدى الإعلامية ريهام سعيد ويحسب عمرها بالدقيقة

تحدى جديد خاضته الإعلامية ريهام سعيد على الهواء، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، مع الشاب مصطفى محمود، أذكى شاب في مصر، حيث يمتلك موهبة كبير في إجراء العمليات الحسابية بسرعة قياسية.





وقال الشباب مصطفى محمود، أذكى شاب في مصر، إنه يحب الرياضيات والعمليات الحسابية منذ صغره، وطالما كان يدرب نفسه في البيت، حيث كان يحلم أن يصبح محاسب في إحدي الشركات.





وأشار إلى أنه يعمل الآن بإحدى الشركات بعد بروز موهبته، موضحًا أنها كان يعمل خلال دراسته ويبيع المانديل في الشارع.





وتحدت الإعلامية ريهام سعيد الشاب مصطفى محمود، ببعض الأرقام، كما تحدته في حساب عمرها بالدقيقة، ليقول:"بعرف عمر الناس بالدقيقة والشهر والثانية كمان.. انتى عندك 402760 ساعة.. وعند 23 مليون و 177 وألف دقيقة في حياتك".





وواصل:" هذه موهبة كبيرة منحنى الله أياها".. كنت بحسب أرقام مختلفة وأنا في البيت"، كما وجهت له الإعلامية ريهام سعيد، بعض الأسئلة التي أجاب عليها بسهولة بسيطة جدًا.







