مبروك عطية: إذا خطب الأب امرأة ولم يتزوجها تحرم على أبنائه عند بعض الفقهاء

إذا طلق الرجل امرأة حرمت على جميع ذريته، من أولاده وأولاد بنيه وأولاد بناته؛ لأنها زوجة أبيهم.

واستشهد «عطية»، خلال مداخلة عبر «الفيديو كونفرانس» لبرنامج «يحدث فى مصر»، على فضائية «mbc مصر»، بقول الله تعالى: « وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ» (سورة النساء:22)، فحرم نكاح زوجات الآباء مطلقًا.





وكشف العالم الأزهري، عن معلومة فقهية جديدة، أن بعض الفقهاء رأى أنه لا يجوز للابن أن يتزوج من امرأة قد خطبها أبيه وإن لم يدخل بها أو يعقد عليها، فمجرد الخطبة عندهم مانع للزواج منها.



