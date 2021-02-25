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أخبار العالم

تشغيل المطار 24 ساعة.. مصدر يكشف شرط عودة المقيمين إلى الكويت

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:25 ص
مطار الكويت الدولي
مطار الكويت الدولي
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أحمد محرم
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت إعادة تشغيل مطار الكويت الدولي، على مدار الـ 24 ساعة، ابتداء من 7 مارس المقبل.

وقال مدير إدارة النقل الجوي عبدالله الراجحي، في خطاب وجهه الى إحدى شركات الخدمات الأرضية إنه "تم إبلاغ الشركات العاملة بتزويدنا بطلبات تعديل الخانات الزمنية لبدء تشغيل المطار".

وفي هذا الصدد، أكد مصدر مسؤول لـ"القبس"، أن المطار يعمل خلال الفترة الحالية من الساعة 4 صباحا وحتى 8 مساءً، حيث تشهد الفترة من بعد 8 مساء إلى 4 صباحًا توقفا للرحلات الجوية التجارية، مع استمرار رحلات الشحن الجوي، وكان الهدف من هذه الخطوة هو التخفيف على الأطقم الطبية التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف المصدر، أن الأطقم الطبية حاليًا تعمل الى جانب المختبرات الأهلية، التي تقوم بعمل فحوصات الـPCR لجميع القادمين إلى البلاد، موضحًا أنه ابتداء من 7 مارس ستباشر المختبرات الأهلية مسؤولية فحص القادمين مع وجود جهاز إشرافي فقط من قبل وزارة الصحة ليكون عمل المختبرات على مدار الساعة.

ونفى المصدر ارتباط عودة تشغيل المطار على مدار الساعة، بعودة المقيمين عبر الرحلات الجوية التجارية مع الدول عالية الخطورة، مؤكدا أن قرار فتح الاجواء لعودة المقيمين يتطلب موافقات رسمية من مجلس الوزراء.
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