ولي عهد أبو ظبي يهني الكويت بعيدها الوطني

هنأ الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، دولة الكويت بمناسبة عيدها الوطني.









وغرد محمد بن زيد، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": " خالص التهاني وصادق الأمنيات لأخي الشيخ نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني".









وأضاف: "العلاقات بين الإمارات والكويت تاريخية وعميقة وتستند إلى وشائج متينة من الأُخوة والمحبة بين شعبيهما.. تمنياتي أن يديم الله تعالى على الكويت التقدم والاستقرار بقيادتها الحكيمة".



