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أخبار العالم

ولي عهد أبو ظبي يهني الكويت بعيدها الوطني

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:35 ص
صدى البلد
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منار نور
هنأ الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، دولة الكويت بمناسبة عيدها الوطني.


وغرد محمد بن زيد، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "خالص التهاني وصادق الأمنيات لأخي الشيخ نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني".


وأضاف: "العلاقات بين الإمارات والكويت تاريخية وعميقة وتستند إلى وشائج متينة من الأُخوة والمحبة بين شعبيهما.. تمنياتي أن يديم الله تعالى على الكويت التقدم والاستقرار بقيادتها الحكيمة".

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