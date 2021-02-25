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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. فرص غير مسبوقة يقدمها جلفود لمنتجي الأغذية المكسيكيين

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:30 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

أكدت جهات عارضة مشاركة من المكسيك في معرض جلفود 2021 منصة التوريد العالمية الرائدة وأول فعالية مباشرة تُقام في قطاع الأغذية والمشروبات منذ قرابة 12 شهرًا، الفرص التجارية الهائلة التي طرحتها الفعالية أمام الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات.


وكان المعرض الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي بين 21 و25 فبراير الجاري، جمع قطاع الأغذية والمشروبات العالمي لاستئناف الأنشطة التجارية العالمية والتعويض عن الفرص الفائتة واستكشاف الآفاق الواسعة من الإمكانات التجارية عقب واحد من أكثر الأعوام صعوبة في تاريخ القطاع.


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واجتمعت 2500 شركة من 85 دولة تحت سقف واحد لتبادل المعارف واستكشاف أحدث الابتكارات والتباحث حول مزاياها.


وفي سياق تعليقها، قالت باتريسيا مورينو، المديرة الإدارية لشركة تريدنيكس المتخصصة في الاستشارات التجارية الدولية، والتي تُنظم مشاركة باقة واسعة من الشركات المكسيكية في معرض جلفود سنويًا، أنه تم تأكيد 110 اجتماعات على جدول أعمال الجناح قبل انطلاق الفعالية، الأمر الذي يعكس مدى الإمكانات التي يطرحها المعرض هذا العام.


ولفتت إلى تزايد عدد الاجتماعات بخمسة أضعاف، مؤكدة أن التجربة مدهشة، حيث وفرت لقاءات بالعديد من الأشخاص من مجموعة كبيرة من الدول والأقاليم بما فيها وروسيا وأوروبا.


وأضافت أن هذه السوق تتسم بأهميتها البالغة بالنسبة لاستراتيجيتهم، مؤكدة أهمية إعادة روابط التواصل وتجديد استراتيجيتهم بشكل يُتيح لهم القدرة على تجاوز هذه الأزمة الصحية، معتبرة أن دبي تتميّز بمكانتها البارزة كسوق محلية لمنتجاتهم غير أنّها مهمة للغاية كمُنطلق للتصدير إلى دول أخرى.

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