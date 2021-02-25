في 4 خطوات.. تعرف على أسهل طريقة لتحديث الويندوز 10

تحديث نظام التشغيل على إصلاح الثغرات التي قد تكون أحد طرق قراصنة الإنترنت للتسلل لجهازك، فإذا كانت لا تعلم طريقة تحديث الويندوز 10، نقدم إليك في السطور التالية كيفية القيام بذلك. حيث يعملعلى إصلاح الثغرات التي قد تكون أحد طرق قراصنة الإنترنت للتسلل لجهازك، فإذا كانت لا تعلم طريقة تحديث الويندوز 10، نقدم إليك في السطور التالية كيفية القيام بذلك. يبحث الجميع عن أسهل طريقة لتحديث الويندوز 10، حيث من المفترض أن يكون نظام تشغيل سطح المكتب محدث بصورة منتظمة، وذلك تجنبا لحدوث الأخطاء والمشكلات الأمنية أثناء الاستخدام، وأيضًا للوقاية من هجمات الهاكرز،









تحديث ويندوز 10 مجانا

يمكنك تحديث نظام تشغيل حاسوبك بسهولة، إذا كان يعمل بإصدار ويندوز 10 ، حيث توفر شركة مايكروسوفت تحديثات دورية لنظامها التشغيلي، من أجل تحسين مستوى الأمان والأداء الخاصة بالنظام، ولتفادي حدوث المشكلات الناجمة عن الثغرات المكتشفة بعد طرح التحديث السابق.

















وتكون التحديثات الجديدة لنظام التشغيل، في صفحة تحديثات الويندوز، يمكنك تثبيتها تلقائيا في حالة أن يكون جهازك متصلا بشبكة الإنترنت، أو يمكنك تحديد الوقت المناسب لتنزيل تحديث ويندوز 10 على جهازك.









أولا: طريقة تحديث ويندوز 10:

الخطوة الأولى: انقر على أيقونة الويندوز على جهازك للوصول إلى القائمة الرئيسية.





الخطوة الثانية: من الإعدادات Setting، انقر على خيار الأمان والتحديث Update & Security





الخطوة الثالثة: للتحقق من وجود تحديثات لنظامك، انقر على خيار التحقق من وجود تحديثات Check For Update.





الخطوة الرابعة: في حالة وجود تحديثات سيبدأ ويندوز 10، في تنزيلها وتثبيتها بشكل تلقائي.









ثانيا: طريقة أخرى لـ تحديث ويندوز 10 في وقت محدد:

يمكنك تحيد وقت محدد يقوم فيه نظام التشغيل بتنزيل التحديثات تلقائيا، حدد ساعات أخرى على عكس ساعات العمل التي تستخدم فيها الجهاز، لضمان توقف إعادة التشغيل غير المتوقعة، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:





الخطوة الأولى: من نافذة تحديث ويندوز 10، انقر على خيارات متقدمة Advanced options.





الخطوة الثانية: سيرسل إليك نظام التشغيل إشعارا في كل مرة يحتاج لإجراء عملية إعادة التشغيل لتثبيت التحديث، من أجل ذلك انقر خيار تحديث الإشعارات Update notifications.









ثالثا: كيفية تحديث التطبيقات في ويندوز 10:

الخطوة الأولى: من أيقونة ويندوز، افتح متجر مايكروسوفت Microsoft Store.





الخطوة الثانية: انقر على الثلاث نقاط الأفقية أعلى يمين الشاشة، ثم انقر على خيار التنزيلات والتحديثات Downloads and updates.





الخطوة الثالثة: انقر على خيار الحصول على التحديثات Get Updates لتحديث التطبيقات كلها، أو انقر على كلمة تحديث بجوار كل تطبيق.