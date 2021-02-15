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تكنولوجيا

مايكروسوفت تطلق تحديثا مهما لـ ويندوز 10 لإصلاح شاشة الموت الزرقاء

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:01 ص
مايكروسوفت تطلق تحديثا
مايكروسوفت تطلق تحديثا مهما لويندوز 10 لإصلاح شاشة الموت
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ندى على
قامت شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، بإطلاق تحديث جديد لنظام التشغيل Windows 10 ويندوز 10 يعمل على إصلاح ثغرة شاشة الموت الزرقاء التى تقوم بالتسبب في تعطل بعض أجهزة الكمبيوتر .


وبحسب موقع Tech Radar فإن ثغرة Blue Screen of Death أو شاشة الموت الزرقاء قد ظهرت لأول مرة للمستخدمين الذين قاموا بتحديث ويندوز 10 لأجهزتهم فى نوفمبر عام  2019 ، والتى تسبب بمشكلات خطيرة للأجهزة.




ويمكن للمستخدمين القيام بتثبيت تحديث KB5001028 على أجهزتهم لعلاج شاشة الموت الزرقاء والتى تؤدى إلى توقف الأجهزة و عرض شاشة زرقاء عند الاتصال بشبكة الواى فاى، وعدد من المشكلات الأخرى المفاجئة التى كانت تزعج المستخدمين.


وإلى جانب تحديث KB5001028 أطلق مايكروسوفت تحديثا آخر وهو تحديث  KB4601315  ، لمعالجة المشكلة حيث انها كثيرا ما تتكرر لعدد كبير من المستخدمين الذين لا يعرفون تحديد سبب المشكلة أو كيفية حلها.
 

وفى وقت سابق قالت شركة مايكروسوفت إنها تسعى لإصلاح ثغرة خطيرة فى ويندوز 10 تؤدى لإتلاف القرص الصلب حيث يمكن استغلال الثغرة من داخل ملف ZIP أو مجلد أو حتى اختصار ويندوز بسيط، حتى يتم تدمير الجهاز.
 

وحذر الباحث جوناس إل فى مجال الأمن الإلكترونى من أن الثغرة موجودة فى نظام ويندوز 10 منذ أكثر من 3 سنوات، وأنه قام بالإبلاغ عنها فى وقت آخر ولكن لم يتم إصلاحها حتى الآن.

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