اختراق هيئة أمريكية بسبب استخدامها Windows 7 بعد توقفه رسميا من مايكروسوفت

كشفت تقارير أن هيئة معالجة المياه بولاية فلوريدا الأمريكية التى تم اختراقها منذ أيام كانت تستخدم نظام التشغيل Windows 7 ويندوز 7 الذى تم إيقافه من قبل شركة مايكروسوفت ووقف الدعم له رسميا.





وبحسب موقع Tech Radar فإن الهيئة كانت تستخدم نظام ويندوز 7 على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها رغم أضراره الخطيرة بعد إيقاف الدعم له بالإضافة إلى استخدام كلمات سر ضعيفة.





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وأدى اختراق هيئة المياه إلى قيام الهاكرز بإطلاق مواد كيميائية تغيير مستويات هيدروكسيد الصوديوم فى المياه وزيادتها إلى أكثر من 100 ضعف عن مستواها الطبيعي، وسهولة اختراق المهاجم لنظام الكمبيوتر أثارت مخاوف المسؤولين.

وقام الهاكرز بالتحكم في نظام المصنع والحصول على البيانات SCADA عبر برنامج الوصول عن بُعد TeamViwer، حيث تم تثبيت البرنامج على أحد أجهزة الكمبيوتر المتعددة التي استخدمها موظفو المصنع للتحقق من حالة النظام والاستجابة للإنذارات.





وحذرت شركة مايكروسوفت الملايين من مستخدمى نظام التشغيل ويندوز 7 ، بضرروة التخلى عنه والتحويل فورا إلى Windows 10 لعدم تعرضهم للاختراق ومواجهة مشكلات أمنية خطيرة على أجهزتهم، حيث أن الشركة قد أوقفت الدعم لويندوز 7 الأمر الذى سيؤدى إلى حدوث مشكلات كبيرة على أجهزتهم.





وبحسب صحيفة ديلى إكسبرس فإن شركة مايكروسوفت تكافح لإقناع ملايين المستخدمين بالتخلى عن ويندوز 7 ، حيث أنها قد أوقفت الدعم له مما يعنى أنه لن يحصل على أى تحديثات أمنية أو فنية جديدة الأمر الذى سيجعله عرضة للهاكرز الذين يؤذون المستخدمين له.







