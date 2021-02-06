ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

مايكروسوفت تقرر إزالة متصفح إيدج القديم من جميع أجهزة الكمبيوتر 9 مارس

السبت 06/فبراير/2021 - 07:00 م
مايكروسوفت تقرر إزالة
مايكروسوفت تقرر إزالة متصفح إيدج القديم من جميع الأجهزة
Advertisements
ندى على
قررت شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، التخلى عن الإصدار القديم من متصفح Edge إيدج الخاص بها، من جميع أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام التشغيل ويندوز. 

وحسب موقع Gizmochina فإن مايكروسوفت أوضحت فى بيان رسمي أنها بصدد إيقاف متصفح إيدج القديم لجميع أجهزة الكمبيوتر بدءا من 9 مارس القادم. 

وفقا للموقع فإن إيقاف متصفح إيدج القديم يعنى إنهاء جميع التحديثات الخاصة بالمتصفح، بالإضافة إلى التحديثات الأمنية، حيث سيصبح استخدام متصفح إيدج القديم بعد تاريخ 9 مارس فى غاية الخطورة على المستخدمين، لأنهم فى هذه الحالة سيكونون عرضة للاختراق بسبب وقف الدعم الأمنى له. 

وستقوم مايكروسوفت بإجراء تحديث جديد لويندوز 10 فى 13 أبريل القادم، والذى بدوره سيؤدى إلى إزالة متصفح إيدج القديم،  وتثبيت Microsoft Edge الجديد على محرك Chromium إذا لم يكن موجودًا بالفعل على جهاز الكمبيوتر، حيث  ستحدث عملية الإزالة والاستبدال تلقائيًا ، سواء أراد المستخدم ذلك أم لا.

وسيشمل التحديث الجديد لإيدج عدد من الميزات منها مزامنة علامة التبويب والمحفوظات لمستخدمي الإصدار الثابت غير التجريبي من متصفح Edge، بالإضافة إلى كلمات مرور وإشارات مرجعية متزامنة ، ويسمح أيضًا بإرسال مواقع الويب المفتوحة من جهاز محمول إلى جهاز كمبيوتر، كما سيستخدم ذاكرة وصول عشوائية أقل بنسبة 27٪ على نظام التشغيل Windows 10 . 

ومن المتوقع أن يفتقر تحديث مايكروسوفت إيدج الجديد Microsoft Edge إلى ميزات مألوفة لمستخدمي Chrome كروم،  مثل سجل المزامنة وعلامات التبويب. 



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مايكروسوفت تحذر ملايين المستخدمين من محركات بحث كروم وإيدج لهذا السبب

احذر إعلانات جوجل وإيدج.. تعرف على برنامج Adrozek الخبيث

باحثون يحذرون: "ويندوز 7" يهدد 100 مليون جهاز كمبيوتر بالخطر

ثغرة خطيرة فى ويندوز 10 تتلف أجهزة المستخدمين.. ومايكروسوفت تعد بحلها

مايكروسوفت تتيح تشغيل تطبيقات الهاتف على ويندوز 10 لمستخدمى أندرويد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بتهمة الفساد.. إحالة قيادات في الديوان الأميري الكويتي إلى النيابة العامة

أخبار الرياضة| انتهاء أزمة طائرة بايرن ميونخ.. وموسيماني يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي

طريق الزمالك سالك ومصاعب أمام الأهلي.. مواجهات منتظرة للقطبين في كأس مصر

ميسي يتحكم في مستقبل محمد صلاح

مصدر أمنى ينفى وفاة ٤ مساجين بفيروس كورونا

عائلة سرية.. الجدل يعود حول أسرة الرئيس الروسي بوتين مجددا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مختلفة ولذيذة.. طريقة عمل مكرونة بالجبنة والطماطم المجففة

بعد اتهامهم أحمد مكي بالخيانة.. لماذا يخشى الاخوان مسلسل الاختيار 2

طريقة عمل فول بالصلصة للشيف شربيني بـ 3 وصفات