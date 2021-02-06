مايكروسوفت تقرر إزالة متصفح إيدج القديم من جميع أجهزة الكمبيوتر 9 مارس

قررت شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، التخلى عن الإصدار القديم من متصفح Edge إيدج الخاص بها، من جميع أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام التشغيل ويندوز.





وحسب موقع Gizmochina فإن مايكروسوفت أوضحت فى بيان رسمي أنها بصدد إيقاف متصفح إيدج القديم لجميع أجهزة الكمبيوتر بدءا من 9 مارس القادم.





وفقا للموقع فإن إيقاف متصفح إيدج القديم يعنى إنهاء جميع التحديثات الخاصة بالمتصفح، بالإضافة إلى التحديثات الأمنية، حيث سيصبح استخدام متصفح إيدج القديم بعد تاريخ 9 مارس فى غاية الخطورة على المستخدمين، لأنهم فى هذه الحالة سيكونون عرضة للاختراق بسبب وقف الدعم الأمنى له.





وستقوم مايكروسوفت بإجراء تحديث جديد لويندوز 10 فى 13 أبريل القادم، والذى بدوره سيؤدى إلى إزالة متصفح إيدج القديم، وتثبيت Microsoft Edge الجديد على محرك Chromium إذا لم يكن موجودًا بالفعل على جهاز الكمبيوتر، حيث ستحدث عملية الإزالة والاستبدال تلقائيًا ، سواء أراد المستخدم ذلك أم لا.





وسيشمل التحديث الجديد لإيدج عدد من الميزات منها مزامنة علامة التبويب والمحفوظات لمستخدمي الإصدار الثابت غير التجريبي من متصفح Edge، بالإضافة إلى كلمات مرور وإشارات مرجعية متزامنة ، ويسمح أيضًا بإرسال مواقع الويب المفتوحة من جهاز محمول إلى جهاز كمبيوتر، كما سيستخدم ذاكرة وصول عشوائية أقل بنسبة 27٪ على نظام التشغيل Windows 10 .





ومن المتوقع أن يفتقر تحديث مايكروسوفت إيدج الجديد Microsoft Edge إلى ميزات مألوفة لمستخدمي Chrome كروم، مثل سجل المزامنة وعلامات التبويب.











