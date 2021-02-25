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استشارى تغذية: الخبز والمكرونة يصيبان بالتهاب المفاصل وأمراض الباطنة.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:20 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى التغذية، إن الاكثار من تناول الخبز الأبيض والمكرونة يسبب الإصابة بالسمنة، وأمراض الباطنة كالكبد الدهنى وتكيس المبايض لدى المرأة، كما أن الإكثار من تناول الأرز يصيب بالأمراض الباطنية.

وأضافت استشارى التغذية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الجلوتين الموجود فى القمح يلتزق فى جدار المعدة ويصيب بالأمراض على المدى البعيد، مشيرة إلى أن الاكثار من تناول الدقيق والمكرونة يصيب بالسكر ويعلى من نسبة الأنسولين فى الدم، والتهاب المفاصل والأمراض المناعية المختلفة.

وتابعت أنه البديل يجب علينا ان نتناول الخس بدل العيش الأبيض والاستفناء عن الخبز، كما أنه من الممكن استخدام الفلفل الأخضر والالوان وعمل السندوتش منها، وعمل الخبز من القرنبيط المفروم.

وأشارت إلى أن عيش الردة يقلل من نسبة الكالسيوم فى الجسم، كما أنه من الأفضل تناول الخضروات أكثر من العيش والأرز والمكرونة، منوهة بأنه من الممكن تناول نصف رغيف يوميًا فقط.

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