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منوعات

خيانة في ليلة الزفاف.. عريس يكتشف سرا صادما عن عروسه ووالده

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:21 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تحطمت سعادة زوج على أبواب والده وعروسه، عند كشفه عن اللحظة الصادمة التي اكتشف فيها أن عروسه تربطها علاقة غرامية بوالده في ليلة زفافهما.


وقال العريس الذي يدعى "دانيال" من سيدني، إنه لم يتحدث إلى أي منهما منذ الخيانة قبل عامين، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.


واوضح "دانيال" أنه عاد إلى غرفته بعد حفل الزفاف، ليرى أن زوجته تغازل والده  والعكس، "ذهبت بعد حفل الزفاف لاحتساء مشروبات بعد الحفل، وبعد عودتي إلى الغرفة صدمت بما رأيت كان المشهد فج للغاية وصادم".


فيما قال إن والده ألقى خطابًا في حفل الاستقبال للاحتفال بالزوجين "السعداء"، قال إنه أصيب بصدمة من والده "بعد أن رأيت ذلك يحدث، من الواضح أنني لم أستطع الذهاب ومواجهة الجميع في الخارج".


كان دانيال اشتبه في أن زوجته كانت على علاقة مع والده قبل يوم الزفاف، وقال: "يبدو أنه حدث عدة مرات"، لتنتهي ليلة الزفاف بطلاقه للعروس الجديدة ولم يتحدث منذ ذلك الوقت مع والده.

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