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منوعات

لأول مرة في العالم.. توأم يجري عملية تغيير الجنس في نفس الوقت

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:12 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
لأول مرة في العالم سار توأمان على درب واحد، حيث أصبحت شابة تبلغ من العمر 19 عامًا مع أختها أول توأمان يخضعان لعملية تغيير جنسي متزامنة.

خضعت "مايلا فيبي دي ريزيندي" وشقيقتها "صوفيا ألبوكيرك" 19 عامًا ، لعملية تغيير الجنس في البرازيل في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

بعد أن خضعوا للمراقبة من قبل الأطباء لمدة أربع سنوات واتباع دورة العلاج بالهرمونات، خضعوا أخيرًا للعمليات في 13 و 14 فبراير.

وُلِد التوأمان كأولاد لكنهما لطالما تم تحديدهما على أنهما إناث ، وقالت مايلا لوسائل الإعلام المحلية إنها تأمل في أن يجعل انتقالهما الناجح العملية أكثر سهولة في بلدها.

قالت: "لقد فعلنا دائمًا كل شيء معًا وحققنا مؤخرًا حلمنا في إجراء جراحة تغيير الجنس وأن نصبح أول توأمين عبر العالم يقومان بذلك".

كان التوأمان  سعداء بالنتيجة وأضافت مايلا: "لم أكن أشعر أن جسدي السابق كـ ولد يليق بي". 

ومضت لتكشف عن تعرضها هي وأختها للتنمر بسبب أسلوب حياتهما، قالت: "كان الأمر صعبًا جدًا في المدرسة. حتى أن بعض زملائي ألقوا دفاتر الملاحظات على رأسي".

أشادت المراهقة بالدعم الذي قدمته لها عائلتها لاختيارهم وقالت إنهم "عرفوا دائمًا أننا فتيات" ، لكنهما قالا إنهم قلقان بشأن الطريقة التي سيعاملهم بها المجتمع.

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