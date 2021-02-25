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حوادث

نشرة مرور القاهرة.. حالة الشوارع والميادين الرئيسية بالعاصمة

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:24 ص
صدى البلد
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كتب - محمد صبري
تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة سيولة مرورية على جميع الأنحاء، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور.


وأفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة بأن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، وأن من بين تلك المناطق التي تشهد سيولة مرورية "وسط البلد وكوبري أكتوبر فى الاتجاهين، وصلاح سالم والأوتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب ورمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوى وشارع شبرا وشارع قصر العيني".


وأوضح المصدر أن باقي المحاور تشهد كثافة متوسطة متحركة إلى طبيعية، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب أى كثافات.


ونصحت الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، وترك مسافة كافية بين السيارات.


وأكد المصدر أن هناك تعزيزات من رجال وأوناش المرور على جميع المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفورى مع أى أزمة مرورية، لافتا إلى أنه لا توجد أى حوادث أو أعطال مؤثرة حتى الآن.


وفى إطار العمل بوحدات المرور بالقاهرة، ناشد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة المواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء المهلة الزمنية قبل ٣١ مارس القادم حتى لا تقع غرامات مالية على المخالفين، فدائما ما تسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.


وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى، والذى يعد خطوة هامة لتطبيق تلك المنظومة، وقد أمهلت وزارة الداخلية قائدى المركبات مهلة تنتهى فى ٣١ مارس ٢٠٢١ لتركيب الملصق، وكذا استبدال اللوحات القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، وأرقام)، دون انتظار موعد الفحص أو الترخيص، وعقب انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.


وتيسيرًا على المواطنين، يستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً إجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط، وحتى انتهاء المهلة، وتم توفير جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة للانتهاء من المنظومة فى المهلة المحددة.
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