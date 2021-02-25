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رئيس شعبة الأدوية: نحتاج إلى 140 مليون جرعة لقاح كورونا لتطعيم جميع المصريين.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:48 ص
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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ياسمين القصاص
قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن دول العالم طبقت منظومة التسجيل الاضطراري والسريع حاليا للحصول على لقاحات كورونا، وذلك لأنها لا تملك رفاهية الوقت لكى تجيز تحضير تلك اللقاحات، منوها إلى أن هناك هيئات دولية كبرى للدول الأوروبية والأمريكية تقوم بمراجعة جميع الأبحاث والنتائج لتلك اللقاحات قبل نزولها السوق للمواطنين.


وأضاف "رئيس شعبة الإدوية"، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يتم مراجعة عينات من اللقاح قبل نزوله السوق، وتقوم شعبة الأدوية بالتأكد من تحليل هذه اللقاح ليكون مطابقا، كما يجب أن يكون اللقاح بنفس قوة الفاعلية، ومن ثم تقوم شعبة الدواء بالرد على الشركات وإعطائهم التصريح لنزول هذا اللقاح إلى السوق.

وأشار "على عوف"، إلى أن شعبة الدوية تسعى جاهدة في مواجهة هذا الوباء باللقاحات لأنه قد يكون الحل الرئيسى لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا أن إنهاء فيروس كورونا سوف يتباين من دول لأخرى على حسب التطعيم، فالدولة المصرية تحتاج إلى أن تقوم بتطعيم 70% من المواطنين حتى نستطيع أن نعود للحياة الطبيعية دون مخاوف.

وأكد على عوف، أن مصر تحتاج إلى 140 مليون جرعة لتطعيم جميع مواطني مصري، مشيرا إلى أنه مع بداية عام 2021 سيبدأ فيروس كورونا في الانحصار، متابعا أن التطعيم وحده لن يكفي فلا بد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية حتى يتم تحصين الشخص من الإصابة.
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