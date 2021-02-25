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فن

وحشتيني.. تامر هجرس يستعيد ذكرياته مع رجاء الجداوي

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:59 ص
رجاء الجداوي و تامر
رجاء الجداوي و تامر هجرس
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ندى فكري
استعاد الفنان تامر هجرس ذكرياته مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ونشر صورة لهما عبر خاصية استوري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهر تامر في الصورة وهو يقبل الفنانة رجاء الجداوي ، ما أثار إعجاب متابعيه.

وعلق تامر على الصورة قائلا "وحشتيني... الله يرحمك". 

وشارك الفنان تامر هجرس في دراما 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3" أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

وينتظر تامر هجرس عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري ويشارك في بطولته إلى جانب هيفاء وهبي كل من أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، والفيلم يعيد هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح".
وحشتيني.. تامر هجرس يستعيد ذكرياته مع رجاء الجداوي
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