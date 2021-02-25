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رياضة

مش عاوز يدينى فلوسي.. ربيع ياسين يفتح النار على أحمد مجاهد

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:22 م
ربيع ياسين
ربيع ياسين
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عمرو الحلوانى

أكد ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب لكرة القدم، أنه لم يتلقى استدعاء من لجنة الانضباط باتحاد الكرة لسماع أقواله فى أزمة منتخب الشباب بتونس.

وقال ربيع ياسين عبر برنامج شوبير الإذاعى: "لم أتلقى أستدعاء من لجنة الانضباط لسماع أقوالى ، وبعدين هو أنا اتغلبت ستة ولا سبعة عشان يسمعوا أقوالى".

وأضاف: "هيسألونى فى ايه، أنا مدرب يعنى اتسأل فى هزيمة فى شغل بدنى فى تكتيك، ده المدرب الأمريكى اللى خسر ستة محدش حقق معاه، والموضوع معايا وأضح وصريح وكله بالمستندات وقولت موقفى كاملا".

وتابع:"كل اللى بيحصل دلوقتى عشان أحمد مجاهد عايز يخصم مرتب شهر 12 مش عايز يدفعه ليا مع إنى تعبت واشتغلت بما يرضى الله فى كل يوم فيه".

وعلى الجانب الأخر قال شوبير أن هناك حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها داخل النادى الأهلى بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا .

وأوضح: " فى صدمة وحالة من الغضب فى الأهلى بعد الخسارة أمام سيمبا التنزانى .. الموقف بقي صعب والأهلى لديه مباراتين قويتين أمام فيتا كلوب الكونغولى خلال الجولتين المقبلين من المسابقة " .

وأضاف : " هزيمة الأهلى أمام سيمبا وفوز فيتا كلوب على المريخ أشعل المجموعة وأصبح الموقف ليس بالسهل ويحتاج تركيز كبير جدا من لاعبي الأهلى والجهاز الفنى من أجل التأهل إلى الدور المقبل " .


 

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