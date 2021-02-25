الأولمبية تنعى حسين صبور رئيس نادي الصيد الأسبق

نعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وفاة المهندس حسين صبور، رئيس نادي الصيد الأسبق ورئيس اتحاد تنس الطاولة الأسبق، والذي وافته المنيه صباح اليوم، الخميس.
وتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة
المهندس هشام حطب، بخالص التعازي لأسرة الراحل الذي كان مثالا للخلق الحميد والأخلاق
الرفيعة وصاحب إنجازات في الرياضة المصرية، وأن يلهم المولى عز وجل أسرته الصبر والسلوان.
وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجميع العاملين بالوزارة، نعوا ببالغ الحزن والأسي، وفاة رجل الأعمال المهندس حسين صبور، رئيس نادى الصيد الأسبق رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأسبق، والذي وافته المنية اليوم.
وتقدم الوزير بخالص المواساة والعزاء لأسرة الفقيد في مصابهم الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن
الراحل كان له العديد من الإسهامات، خاصة خلال توليه رئاسة نادي الصيد المصرى، ويعد أحد
رواد رجال الأعمال المصريين، وساهم من خلال شركاته في تنفيذ العديد من المشروعات، وإتاحة
فرص العمل أمام الشباب في ضوء خدمة وطنه بإخلاص.