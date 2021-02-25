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رياضة

الأولمبية تنعى حسين صبور رئيس نادي الصيد الأسبق

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:33 م
هشام حطب
هشام حطب
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عمرو الحلوانى

نعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وفاة المهندس حسين صبور، رئيس نادي الصيد الأسبق ورئيس اتحاد تنس الطاولة الأسبق، والذي وافته المنيه صباح اليوم، الخميس.


وتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بخالص التعازي لأسرة الراحل الذي كان مثالا للخلق الحميد والأخلاق الرفيعة وصاحب إنجازات في الرياضة المصرية، وأن يلهم المولى عز وجل أسرته الصبر والسلوان.


وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجميع العاملين بالوزارة، نعوا ببالغ الحزن والأسي، وفاة رجل الأعمال المهندس حسين صبور، رئيس نادى الصيد الأسبق رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأسبق، والذي وافته المنية اليوم.


وتقدم الوزير بخالص المواساة والعزاء لأسرة الفقيد في مصابهم الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


وأكد وزير الشباب والرياضة أن الراحل كان له العديد من الإسهامات، خاصة خلال توليه رئاسة نادي الصيد المصرى، ويعد أحد رواد رجال الأعمال المصريين، وساهم من خلال شركاته في تنفيذ العديد من المشروعات، وإتاحة فرص العمل أمام الشباب في ضوء خدمة وطنه بإخلاص.

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