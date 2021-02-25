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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات الوضع الصحي مع لجنة إدارة أزمة كورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:18 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الخميس  اجتماعا موسعا ،مع لجنة إدارة أزمة  كورونا بالمحافظة  لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا ، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وأعضاء اللجنة .

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واستعرض محافظ بورسعيد مع اللجنة آخر مستجدات الوضع الوبائى فى المحافظة ، مطمئنا على سرعة تقديم كافة الرعاية الصحية والطبية للمرضى ، لافتا إلى تقديم كافة الدعم للجانب الصحى بالمحافظة بما يساهم فى تقديم أفضل خدمة للمواطنين . 

وشدد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع ، على الإلتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا والتأكيد على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية
واستمرار تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة .

وأوضح محافظ بورسعيد أن كافة الأجهزة الصحية والتنفيذية تتابع أولا بأول كافة المستجدات الخاصة بالفيروس المستجد ، مؤكدا على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتوفير السلامة والأمان والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ، مناشدا الجميع بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وعدم التهاون بخطورة الوضع الحالى ، والحفاظ على التباعد الاجتماعى ،بما يضمن السلامة والصحة والأمان لكافة المواطنين
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