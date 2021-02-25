وفد من الإعلاميين الأفارقة في زيارة لكأس العالم للرماية

تواجد وفد من الإعلاميين الأفارقة، اليوم الخميس، بميادين الرماية بنادي الصيد فرع 6 أكتوبر لحضور جزء من منافسات اليوم الثاني من كأس العالم للرماية بالخرطوش التي تستضيفها مصر في الفترة 22 فبراير حتى 5 مارس 2021.





وشهد الوفد منافسات الاسكيت فردي الرجال، وفردي السيدات، وزوجي الرجال والسيدات، وضم الوفد مجموعة من الإعلاميين من عدد من الدول الإفريقية منهم السودان، الصومال، موريتانيا، جيبوتي، غينيا كوناكري.





وحرص وفد الإعلاميين الأفارقة على التقاط الصور التذكارية مع عدد من منظمي البطولة، وتشجيع مجموعة من اللاعبين المشاركين في البطولة، والحديث مع البعثات المشاركة لاستطلاع ارائهم حول العملية التنظيمية والاستضافة بمصر.





وأعرب وفد الإعلاميين الأفارقة عن بالغ سعادتهم بحضور منافسات كأس العالم للرماية، وتميز تنظيم البطولة، والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا من خلال قياس درجة حرارة الوافدين إلى نادي الصيد لمتابعة المنافسات، وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعى في إطار سياسة اللجنة المنظمة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.





كما أكد الوفد أن التجربة المصرية في استضافة البطولات أصبحت قدوة لمختلف الدول، مثنين على حسن الاستضافة والاستقبال بمصر، وتوفير اللجنة المنظمة لكافة المتطلبات التي تحتاجها البعثات الرسمية المشاركة بالبطولة.





يذكر أنه يشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول "لأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".