نقابة القراء تحيل محمود الشحات أنور للتحقيق

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، إحالة العضو محمود الشحات أنور إلى لجنة القيم بالنقابة واستدعائه للتحقيق معه فيما صرح به من رؤيته للذات الإلهية بحضور لجنة من أساتذة العقيدة بجامعة الأزهر الشريف.





كان قد أحدث الشيخ محمود الشحات أنور حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى عقب انتشار صورة تجمع القارئ الشهير بالفنان محمد رمضان.





وظهر فى الصورة محمد رمضان والشيخ محمود الشحات وهما يتبادلان الحديث فيما بينهما، عقب أداء واجب عزاء.





وفي هذا السياق أوضح الشيخ محمود الشحات خلال تصريحات لـ صدى البلد أنه أثناء جلوسه على كرسي التلاوة في عزاء أحد رجال الأعمال، وفوجئ بمحمد رمضان أمامه يثنى عليه وعلى قراءته، مؤكدا له أنه من محبي الاستماع لتلاوة القرآن الكريم بصوته وأنه من أشد محبيه.





وأضاف أن رمضان طلب التقاط صورة تذكارية معه ، مشيرا إلى أن محمد رمضان شخص مهذب وتعامل بكل احترام ورقي، والصورة ليست حراما ولا عيبا طالما لا يوجد فيها ما يسيء لأحد كما أنه لا يمنع أي شخص من التقاط الصور معه.



