النيابة تستأنف على الحكم بالسجن سنة لطبيب الزقازيق في "التحرش"

كانت محكمة جُنح بندر ثاني الزقازيق، بمحافظة الشرقية، حكمها على برئاسةالمستشار محمد هاشم رئيس المحكمة والمستشار خالد خضير وكيل النيابة وأمانة سر اشرف عبد المنعم واحمد عادل وأحمد مهدي وبعد الإطلاع علي المواد ٢٧٨ و٣٠٦ مكرر فقرة أ من قانون العقوبات وعملا بنص المادتي ٣٢ و٥٥ من قانون العقوبات حكمت المحكمة حضوريا بحبس الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة والاستمناء داخل وسيلة نقل عام "ميكروباص" بمدينة الزقازيق بالحبس سنة مع الشغل والزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بإيقاف العقوبة لمدة ٣ سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .





وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن ما لقاه المتهم من إجراءات قبض وضبط وحبس إحتياطي كفيل بردعه وعدم معاودته لإرتكاب مثل هذا السلوك وفقا لما احاطت به عن بصر وبصيرة من ظروف وملابسات تلك الدعوة وبإستحضار غاية المشرع علي الجاني فلم يبتغي منها الإيذاء ولكن كان يقصد الإصلاح والتهذيب.





كانت محكمة جنح قسم ثان الزقازيق أجلت الجلسة للحكم في القضية المعروفة إعلاميا بطبيب الميكروباص والمتهم فيها أحد الأطباء بالتحرش بفتاة داخل إحدي وسائل النقل العامة والاستمناء علي ملابسه للنطق بالحكم.

وقررت محكمة جنح مستأنف المنعقدة بغرفة المشورة، قبول استئناف نيابة قسم ثانٍ الزقازيق وإلغاء قرار إخلاء سبيل "ع. م"، طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي، بكفالة 2000 جنيه على ذمة قضية اتهامه بالتحرش بطالبة جامعية، كما قررت تجديد حبسه 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات.





كانت نيابة قسم ثانٍ الزقازيق، قدمت استئنافا على قرار المحكمة بإخلاء سبيل طبيب الزقازيق المتهم بالتحرش، وسوف يتم عرضه أمام دائرة مغايرة.





وقرر قاضى المعارضات بمحكمة قسم ثانٍ الزقازيق، إخلاء سبيل "ع. م"، طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى، والمعروف إعلاميا بالقيام بفعل فاضح داخل ميكروباص بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيقات.

وقررت نيابة الزقازيق، حبس طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة قيامه بفعل فاضح داخل ميكروباص، وتحرر محضر رقم 6583 قسم ثان.



