فيديوجراف.. تعرضت لموقف محرج.. محطات مهمة في حياة سميرة عبد العزيز

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة سميرة عبد العزيز أثناء تعرضها لموقف محرج منذ 3 أعوام أثناء مهرجان الإسكندرية السينمائي عندما طلب منها أحد المراسلين الشباب إجراء حوار معها، وتفاجأت أنه لا يعرف اسمها، مما جعلها ترفض التسجيل معه.

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واستنكرت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز موقف المراسل، وقالت: "كيف يقدم مراسل على إجراء حوار مع فنان وهو يجهل اسمه".

كما أثار الموقف استنكار عدد كبير من النشطاء، خاصة أن الفنانة سميرة عبد العزيز قدمت

ا عظيمة في تاريخ السينما والتليفزيون لا تنسى، أبرزها مسلسل "أم كلثوم" وفيلم "حليم"

إلى أعمالها الإذاعية العديدة، وأخيرا تعيينها عضوا في مجلس الشيوخ تقديرا لأعمالها الفنية العظيمة.