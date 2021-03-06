فيديوجراف.. تعرضت لموقف محرج.. محطات مهمة في حياة سميرة عبد العزيز

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة سميرة عبد العزيز أثناء تعرضها لموقف محرج منذ 3 أعوام أثناء مهرجان الإسكندرية السينمائي عندما طلب منها أحد المراسلين الشباب إجراء حوار معها، وتفاجأت أنه لا يعرف اسمها، مما جعلها ترفض التسجيل معه.
شاهد أيضا:
واستنكرت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز موقف المراسل، وقالت: "كيف يقدم مراسل على إجراء حوار مع فنان وهو يجهل اسمه".
كما أثار الموقف استنكار عدد كبير من النشطاء، خاصة أن الفنانة سميرة عبد العزيز قدمت أدوارا عظيمة في تاريخ السينما والتليفزيون لا تنسى، أبرزها مسلسل "أم كلثوم" وفيلم "حليم" بالإضافة إلى أعمالها الإذاعية العديدة، وأخيرا تعيينها عضوا في مجلس الشيوخ تقديرا لأعمالها الفنية العظيمة.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.