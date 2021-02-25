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ليلى بنس: انبهرت بالتقدم الكبير في مصر.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:56 م
ليلى بنس
ليلى بنس
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محمود محسن
قالت ليلي بنس الحاصلة علي افضل مستشاري إدارة ثروات في عام 2021 بالولايات المتحدة الأمريكية أن الجينات المصرية ساعدتها على النجاح الذي حققته بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت ليلى بنس خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أنه من المهم تشجيع الناس في مصر على الاستثمار في البورصة.

وتابعت الحاصلة علي افضل مستشاري إدارة ثروات في عام 2021 بالولايات المتحدة الأمريكية انها انبهرت بالتقدم الكبير في مصر عند زيارتها قبل 3 سنوات.

وأشارت بنس إلى أنها لم تكن أحلم في حياتها أن تصل لهذه المكانة وهذا الترتيب.
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