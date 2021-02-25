قصة نجاح تأسيس سانج يونج عملاق السيارات الكورية وتعرضها للإفلاس

تعتبر شركة سانج يونج لصناعة السيارات هي من أكبر مصانع السيارات في كوريا ، وتم تأسيسها عام 1954 تحت مسمى شركة هادونج هوان لصناعة السيارات لتصنيع سيارات الجيب للجيش الأمريكي .





تم تغيير تسمية الشركة عام 1977 من هادونج هوان إلى دونج أي ، ولكن استحوذت مجموعة سانج يونج على الشركة وتغييرها إلى هذا الاسم .





ومعنى سانج يونج هو توأم التنين أو التنين التوأم ، وذلك عام 1991 حيث دخلت الشركة بشراكة تقنية مع شركة دايملر بنز ، وذلك عام 1997 .













وانتهت إضرابات العمال في مصنع سانج يونج وبدأ الإنتاج مرة أخرى بعد توقف دام 77 يومًا ،وألقى موظفو الشركة والمحللون باللوم على SAIC في سرقة التكنولوجيا المتعلقة بالمركبات الهجينة من الشركة وفشلها في الوفاء بوعدها بالاستمرار في الاستثمار.





ونفت SAIC مزاعم سرقة التكنولوجيا من قبل موظفي الشركة، ولكن اتهم مكتب المدعي العام في كوريا الجنوبية (SAIC) بتهمة مخالفة أنظمة الشركة وقانون كوريا الجنوبية .





ومن ثم اعادات دايو بيع الشركة نتيجة مشاكل مالية مرت بها الشركة ـولكن عام 2004 اشترت شركة SAIC (الصينية للسيارات )،أما في عام 2009 ، وفي خضم الأزمة العالمية سجلت الشركة خسائر بحوالي 75.42 مليون دولار مما أوجب اخضاعها لطائلة القضاء.أما في أبريل 2010، أصدرت الشركة بيانا عن اهتمام ثلاث أو أربع شركات محلية وأجنبية بشراء شركة سانج يونج للسيارات، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم بنسبة 15 ٪.