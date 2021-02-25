غير نباتية.. أفضل أطعمة يمكن تناولها أثناء الحمل

يعتقد البعض أن تناول الأطعمة غير النباتية أثناء الحمل مضر للأم الحامل والجنين وينكر الأطباء وخبراء الصحة هذا الادعاء بشدة، مؤكدين أن اتباع نظام غذائي غير نباتي ليس ضارًا أثناء الحمل على الإطلاق فهل الأطعمة غير النباتية أثناء الحمل آمنة؟

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى عندما تصبحين حاملًا، ليست هناك حاجة محددة للحد من استهلاك الأطعمة غير النباتية.





يضيف الأطباء أنه يجب الاستمرار في تناول الدجاج، والأسماك، والبيض، وما إلى ذلك، إلا إذا كان لديك أي حساسية من هذه الأطعمة.









يمكن أن يساهم تناول الأطعمة غير النباتية يوميًا في النمو الصحي للجنين من خلال توفير الأحماض الدهنية الأساسية لجسم الأم الحامل

فيما يلي بعض من أفضل الأطعمة غير النباتية التي يمكنك تناولها أثناء الحمل.





1. الدجاج :







أثناء الحمل ، يعتبر الدجاج من أكثر الأطعمة غير النباتية أمانًا التي يمكنك تناولها، ومع ذلك ، تأكدي من عدم الانغماس في أطعمة الدجاج الحارة كثيرًا لأنها قد تؤدي إلى اضطراب في المعدة.







2. لحم البقر :





يجب استهلاك اللحوم الحمراء بكميات أقل بكثير لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن أثناء الحمل، ويمكن للمرأة الحامل أن تجرب أطباق اللحم البقري المطبوخة جيدًا.



3. التونة :

تعتبر التونة من أكثر الأطعمة التي تشتهيها النساء الحوامل في وقت الحمل، يجب استهلاك التونة فهى مصدر مرتفع لأحماض أوميجا 6 الدهنية، والتي يجب الحد منها أثناء الحمل.





. 4. البيض المخفوق







غني بالكالسيوم ويساعد على نمو الجنين ويجب أن تتناول الأم الحامل بياض البيض في وجبة الإفطار من أجل صحة الطفل والأم.





5. الحساء



وفقًا للدراسات، فإن الحساء هو أفضل طعام غير نباتي يمكنك تناوله أثناء الحمل.



الشوربة بأنواعها هي دائمًا إضافة صحية لنظام غذائي أثناء الحمل. إنها مخزن لمضادات الأكسدة وسهلة الهضم.