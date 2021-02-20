ماذا يحدث لجسم المرأة طوال فترة الحمل؟

تريد الكثير من النساء معرفة مايحدث بالضبط فى اجسادهن طوال فترة الحمل والفرق بين العلامات العادية والاعراض الخطيرة لذا نعرض اهم التغيرات التى تمر بها المرأ خلال فترة الحمل وفقا لما جاء فى موقع " medicinenet " .





الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل (الأسبوع 1 الأسبوع 12)





فى الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، يخضع الجسم للعديد من التغييرات التى تؤثر التغيرات الهرمونية على كل أجهزة الجسم تقريبًا ويمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى ظهور الأعراض حتى في الأسابيع الأولى من الحمل وإن توقف الدورة الشهرية هو علامة واضحة على أنك حامل وقد تشمل التغييرات الأخرى:





صداع الراس

التعب الشديد

الرغبة الشديدة أو النفور من بعض الأطعمة

الحنان، و تورم الثديين وقد تبرز الحلمات

اضطراب المعدة مع التقيؤ أو بدونه ( غثيان الصباح )

تقلب المزاج

الإمساك (صعوبة في التبرز)

تحتاج إلى التبول في كثير من الأحيان

حرقة من المعدة

زيادة الوزن أو فقدانه





مع تغير جسمك ، قد تحتاج إلى إجراء تغييرات على روتينك اليومي ، مثل الذهاب إلى الفراش مبكرًا أو تناول وجبات صغيرة متكررة. لحسن الحظ ، ستختفي معظم هذه المضايقات مع تقدم الحمل. وبعض النساء قد لا يشعرن بأي إزعاج على الإطلاق! إذا كنت حاملًا من قبل ، فقد تشعرين بشكل مختلف هذه المرة. مثلما تختلف كل امرأة ، كذلك يختلف كل حمل





الثلث الثاني من الحمل (الأسبوع 13 - الأسبوع 28)؟





تجد معظم النساء أن الثلث الثاني من الحمل أسهل من الأول، ولكن من المهم أن تظل على اطلاع دائم بحملك خلال هذه الأشهر.





كنت قد لاحظت أن أعراض مثل الغثيان و التعب يزولان لكن هناك تغييرات أخرى جديدة أكثر وضوحًا في جسمك تحدث الآن فسوف يكبر بطنك مع استمرار نمو الطفل، وقبل أن ينتهي هذا الفصل ، ستشعرين أن طفلك بدأ في التحرك، مع تغير جسمك لإفساح المجال لطفلك الذي ينمو ، قد يكون لديك:





آلام في الجسم، مثل الظهر والبطن والفخذ .

علامات التمدد على البطن والثديين والفخذين والأرداف

سواد الجلد حول الحلمتين

خط على الجلد يمتد من السرة إلى خط شعر العانة

بقع من الجلد الداكن ، عادة فوق الخدين أو الجبهة أو الأنف أو الشفة العليا.،غالبًا ما تتطابق البقع على جانبي الوجه

خدر أو وخز في اليدين ، يسمى متلازمة النفق الرسغي

حكة في البطن والساقين وباطن القدمين .

اجراء الكشف الطبي إذا كان لديك غثيان و فقدان الشهية ، التقيؤ ، اليرقان أو التعب جنبا إلى جنب مع حكة ، وهذه يمكن أن تكون دلائل على وجود خطيرة الكبد المشكلة أو تورم مفاجئ أو شديد فقد يكون تسمم حمل .





الثلث الثالث من الحمل (الأسبوع 29 - الأسبوع 40)





ستستمر بعض المضايقات التي واجهتها في المرحلة الثانية من الحمل كما تجد العديد من النساء صعوبة في التنفس ويلاحظن أنه يتعين عليهن الذهاب إلى الحمام مرات أكثر، هذا لأن الطفل يكبر ويزيد من الضغط على الاعضاء وهذه الحالة لليست مؤشر خطورة وستتغير بعد الحمل.





تتضمن بعض التغييرات الجسدية الجديدة التي قد تلاحظها في الثلث الثالث ما يلي:





حرقة من المعدة

ضيق في التنفس

تورم في الكاحلين والأصابع والوجه. (إذا لاحظت أي تورم مفاجئ أو شديد أو إذا اكتسبت الكثير من الوزن بسرعة ، فاتصل بطبيبك على الفور، يحتمل ان يكون تسمم حمل .

طراوة الثدي ، والتي قد تتسرب من الحليب المائي المسمى اللبأ (kuh-LOSS-struhm)

تبرز السرة للأمام

مشاكل في النوم

الطفل "ينزل" أو يتحرك إلى أسفل في بطنك

الانقباضات ، والتي يمكن أن تكون علامة على عمل حقيقي أو كاذب

بواسير



