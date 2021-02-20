ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث لجسم المرأة طوال فترة الحمل؟

السبت 20/فبراير/2021 - 11:00 م
ماذا يحدث للمرأة
ماذا يحدث للمرأة طوال فترة الحمل ؟
Advertisements
اسماء محمد
تريد الكثير من النساء معرفة مايحدث بالضبط فى اجسادهن طوال فترة الحمل والفرق بين العلامات العادية والاعراض الخطيرة لذا نعرض اهم  التغيرات التى تمر بها المرأ خلال فترة الحمل وفقا لما جاء فى موقع " medicinenet " .

الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل (الأسبوع 1 الأسبوع 12)

فى الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، يخضع الجسم للعديد من التغييرات التى تؤثر التغيرات الهرمونية على كل أجهزة الجسم تقريبًا ويمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى ظهور الأعراض حتى في الأسابيع الأولى من الحمل وإن توقف الدورة الشهرية هو علامة واضحة على أنك حامل وقد تشمل التغييرات الأخرى:

صداع الراس
التعب الشديد
الرغبة الشديدة أو النفور من بعض الأطعمة
الحنان، و تورم الثديين  وقد تبرز الحلمات
اضطراب المعدة مع التقيؤ أو بدونه ( غثيان الصباح )
تقلب المزاج
الإمساك (صعوبة في التبرز)
تحتاج إلى التبول في كثير من الأحيان
حرقة من المعدة
زيادة الوزن أو فقدانه

مع تغير جسمك ، قد تحتاج إلى إجراء تغييرات على روتينك اليومي ، مثل الذهاب إلى الفراش مبكرًا أو تناول وجبات صغيرة متكررة. لحسن الحظ ، ستختفي معظم هذه المضايقات مع تقدم الحمل. وبعض النساء قد لا يشعرن بأي إزعاج على الإطلاق! إذا كنت حاملًا من قبل ، فقد تشعرين بشكل مختلف هذه المرة. مثلما تختلف كل امرأة ، كذلك يختلف كل حمل

 الثلث الثاني من الحمل (الأسبوع 13 - الأسبوع 28)؟

تجد معظم النساء أن الثلث الثاني من الحمل أسهل من الأول، ولكن من المهم أن تظل على اطلاع دائم بحملك خلال هذه الأشهر.

كنت قد لاحظت أن أعراض مثل الغثيان و التعب يزولان لكن هناك تغييرات أخرى جديدة أكثر وضوحًا في جسمك تحدث الآن فسوف يكبر بطنك مع استمرار نمو الطفل، وقبل أن ينتهي هذا الفصل ، ستشعرين أن طفلك بدأ في التحرك، مع تغير جسمك لإفساح المجال لطفلك الذي ينمو ، قد يكون لديك:

آلام في الجسم، مثل الظهر والبطن والفخذ .
علامات التمدد على البطن والثديين والفخذين والأرداف
سواد الجلد حول الحلمتين
خط على الجلد يمتد من السرة إلى خط شعر العانة
بقع من الجلد الداكن ، عادة فوق الخدين أو الجبهة أو الأنف أو الشفة العليا.،غالبًا ما تتطابق البقع على جانبي الوجه 
خدر أو وخز في اليدين ، يسمى متلازمة النفق الرسغي
حكة في البطن والساقين وباطن القدمين .
اجراء الكشف الطبي إذا كان لديك غثيان و فقدان الشهية ، التقيؤ ، اليرقان أو التعب جنبا إلى جنب مع حكة ، وهذه يمكن أن تكون دلائل على وجود خطيرة الكبد المشكلة أو تورم مفاجئ أو شديد فقد يكون تسمم حمل .

الثلث الثالث من الحمل (الأسبوع 29 - الأسبوع 40)

 ستستمر بعض المضايقات التي واجهتها في المرحلة الثانية من الحمل كما تجد العديد من النساء صعوبة في التنفس ويلاحظن أنه يتعين عليهن الذهاب إلى الحمام مرات أكثر، هذا لأن الطفل يكبر ويزيد من الضغط على الاعضاء وهذه الحالة لليست مؤشر خطورة وستتغير بعد الحمل.

تتضمن بعض التغييرات الجسدية الجديدة التي قد تلاحظها في الثلث الثالث ما يلي:

حرقة من المعدة
ضيق في التنفس
تورم في الكاحلين والأصابع والوجه. (إذا لاحظت أي تورم مفاجئ أو شديد أو إذا اكتسبت الكثير من الوزن بسرعة ، فاتصل بطبيبك على الفور، يحتمل ان يكون تسمم حمل .
طراوة الثدي ، والتي قد تتسرب من الحليب المائي المسمى اللبأ (kuh-LOSS-struhm)
تبرز السرة للأمام 
مشاكل في النوم
الطفل "ينزل" أو يتحرك إلى أسفل في بطنك
الانقباضات ، والتي يمكن أن تكون علامة على عمل حقيقي أو كاذب
بواسير

مع اقتراب موعد ولادتك ، يصبح عنق الرحم أرق وأكثر مرونة (يُطلق عليه الانمحاء) هذه عملية طبيعية طبيعية تساعد على فتح قناة الولادة أثناء عملية الولادة، ويقوم الطبيب بالفحص المهبلي مع اقتراب موعد ولادتك.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أنواع الفشل الكلوى وأعراضه

علامات تكشف إصابتك بأمراض القلب

علامات غير متوقعة تكشف إصابتك بأمراض خطيرة

علامات الحمل وأعراضه غير التقليدية.. تعرف عليها

بعد وفاة شقيقة سناء شافع من أكلِها .. اِعرف أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

3 طرق مختلفة لمعرفة نوع الجنين

ترشيحاتنا

أدلة جديدة .. هل فيروس كورونا يعيش على الأسطح ؟

وزير التعليم: لو أهالي طلاب النقل مش خايفين على ولادهم من كورونا نعمل لهم 5 امتحانات بدل واحد

ربنا نجاه من الموت.. لميس الحديدي تكشف عن حالة زوجها عمرو أديب

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل لمدة شهر؟

إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون زيادة الوزن .. 3 وجبات يمكن تناولها في منتصف الليل

البنجر الأحمر والطماطم.. 10 أطعمة تقضى على الاكتئاب

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تكشف عن أنوثتها..شاهد