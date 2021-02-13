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مرأة

مفاجأة سارة للسيدات .. اكتشاف إجراء يزيد من فرص الحمل

السبت 13/فبراير/2021 - 11:00 م
اكتشاف إجراء يزيد
اكتشاف إجراء يزيد من فرص الحمل
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حياة عبد العزيز
أكد الدكتور أحمد شبانة إستشارى جراحات المناظير والسمنة وزميل المستشفى الجامعى بفيينا فى النمسا ومبتكر عملية التكميم الدقيق فى مصر، أن "كشكشة المعدة الدقيق" تزيد من فرص الحمل عند السيدات البدينات، كونها عملية آمنة تساعد على إنقاص الوزن وتؤهل الجسم لإفراز الهرمونات الأنثوية التى تساعد على زيادة التبويض.

وقال الدكتور أحمد شبانة أن كشكشة المعدة الدقيق تساهم فى نزول الوزن مما تساهم فى إنتظام الدورة الشهرية، ذلك لأن السمنة تعمل على عدم إنتظام الدورة الشهرية مما يعد سببا رئيسيا فى تأخر الحمل والإنجاب، ولهذا فإن عملية كشكشة المعدة الدقيق تساهم فى رفع نسب الحمل والإنجاب لدى السيدات التى تأخر لديهن الإنجاب.


وأضاف الدكتور أحمد شبانة أن عمليات "كشكشة المعدة الدقيق" ومختلف عمليات تكميم المعدة بالمنظار تعمل علي انتظام الدورة الشهرية لدى النساء، وتعمل علي تلاشى مشكلة تكيس المبايض كما انها ترفع نسبة الخصوبة لدى النساء.

وأكد الدكتور أحمد شبانة أن عملية كشكشة المعدة الدقيق لها فوائد عظيمة بالنسبة للرجال فالسمنة تزيد عند الرجال هرمون الاستروجين الأنثوي وتقلل من هرمون التستوستيرون الذكوري وهذا يؤدي إلى ضعف الخصوبة لدي الرجل لذلك تتحسن الخصوبة بعد عملية كشكشة المعدة الدقيق بدرجة كبيرة.

وأشار الدكتور أحمد شبانة تعد عملية كشكشة المعدة الدقيق من  العمليات التي تهدف الي  إنقاص الوزن العنيد الذى لا يمكن التخلى عنه أو فقدانه بأى وسيلة.
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