طبيب يوضح من يطلق عليه مريض القدم السكرى

قال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن الكثير من الناس يربطون بين مرض القدم السكري وبين مرض السكرى ، لكن هذا غير صحيح، فهناك عوامل أخرى قد تؤدي للإصابة بها ، وتلك العوامل يجب معرفتها للوصول إلى وسيلة العلاج الصحيحة ، وتجنب المضاعفات.





وأوضح الدكتور وليد الدالى القدم السكري أن أحد مضاعفات مرض السكر والذي يحدث نتيجة السكر غير المنضبط بالجسم مسببًا تلف الأعصاب خاصة في منطقة الساق وهو ما يجعل المريض فاقدًا الشعور بدرجة حرارة قدمه أو الألم فيها ويطلق عليها الاعتلال العصبي السكري.





وأضاف الدكتور وليد الدالى في حالة إصابة المريض بأى جرح أو عدوى يتحول الأمر لقرح ولا يتم شفائها بسبب تلف الأعصاب والاوعية الدموية وهو ما يسبب عدم شفاء أي عدوى نتيجة ضعف تدفق الدم ويصاب الشخص بالغرغرينا والتى تسمى موت الأنسجة بسبب نقص الدم.





وأكد الدكتور وليد الدالى أن هناك كثيرا من الأعراض التي تعتبر مؤشرًا على الإصابة بالقدم السكري من أبرزها تلون الجلد، وفقدان الشعور لكن مع استمرار الوخز المؤلم، والخدر في القدم والساق، وظهور البثور أو جروح أخرى دون ألم، وتغيرات درجة حرارة الجلد، والشرائط الحمراء، ومظهر مشوه للقدم.







