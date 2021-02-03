دراسة: هذا النوع من الدهون لا يسبب السمنة ويحمي البنكرياس

نشرت دراسة حديثة بجامعة واشنطن، تشير إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة قد يعانون من أعراض أقل إذا أصيبوا بالتهاب البنكرياس.
ويذكر ان التهاب البنكرياس يمكن ان يحدث للعديد من الأسباب ، مثل إجراء جراحة في البطن أو شرب الكثير من الكحول، حيث أظهرت الأبحاث السابقة أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس ، كما ألقى الباحثون نظرة فاحصة على الصلة بين التهاب البنكرياس واستهلاك الدهون - سواء كانت مشبعة أو غير مشبعة.
الدهون المشبعة هي نوع الدهون الموجودة في اللحوم والزبدة والجبن وغيرها من الأطعمة، وتوجد الدهون غير المشبعة في النباتات والأسماك.
ويذكر ان التهاب البنكرياس يمكن ان يحدث للعديد من الأسباب ، مثل إجراء جراحة في البطن أو شرب الكثير من الكحول، حيث أظهرت الأبحاث السابقة أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس ، كما ألقى الباحثون نظرة فاحصة على الصلة بين التهاب البنكرياس واستهلاك الدهون - سواء كانت مشبعة أو غير مشبعة.
الدهون المشبعة هي نوع الدهون الموجودة في اللحوم والزبدة والجبن وغيرها من الأطعمة، وتوجد الدهون غير المشبعة في النباتات والأسماك.
وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن الأشخاص سيكونون أكثر صحة إذا قللوا من استهلاك الدهون المشبعة وتناولوا المزيد من الدهون غير المشبعة، فقد ارتبطت الدهون المشبعة بأمراض القلب والسمنة.
كما درس الباحثون بيانات من 20 تقريرًا إكلينيكيًا في 11 دولة حيث تم رصد استهلاك الدهون لمرضى السمنة، وجد الباحثون أن المرضى الذين تناولوا وجبات غنية بالدهون المشبعة والذين أصيبوا أيضًا بالتهاب البنكرياس يعانون من أعراض أقل حدة من المرضى الذين تناولوا نظامًا غذائيًا يحتوي على نسبة أكبر من الدهون غير المشبعة.
وأجرى الفريق تجارب على فئران الاختبار، وأطعموا بعضها نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون المشبعة وغيرها من الدهون غير المشبعة - ثم تسببوا في التهاب البنكرياس في كل منهم، ووجدوا أن الفئران التي تغذت على الدهون المشبعة ظهرت عليها أعراض أقل حدة، ووجدوا أن الدهون المشبعة لا تتفاعل بشكل جيد في البنكرياس، مما أدى إلى إنتاج أقل لسلسلة طويلة من الأحماض الدهنية غير الأسترية، وتقليل أعراض التهاب البنكرياس.
كما درس الباحثون بيانات من 20 تقريرًا إكلينيكيًا في 11 دولة حيث تم رصد استهلاك الدهون لمرضى السمنة، وجد الباحثون أن المرضى الذين تناولوا وجبات غنية بالدهون المشبعة والذين أصيبوا أيضًا بالتهاب البنكرياس يعانون من أعراض أقل حدة من المرضى الذين تناولوا نظامًا غذائيًا يحتوي على نسبة أكبر من الدهون غير المشبعة.
وأجرى الفريق تجارب على فئران الاختبار، وأطعموا بعضها نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون المشبعة وغيرها من الدهون غير المشبعة - ثم تسببوا في التهاب البنكرياس في كل منهم، ووجدوا أن الفئران التي تغذت على الدهون المشبعة ظهرت عليها أعراض أقل حدة، ووجدوا أن الدهون المشبعة لا تتفاعل بشكل جيد في البنكرياس، مما أدى إلى إنتاج أقل لسلسلة طويلة من الأحماض الدهنية غير الأسترية، وتقليل أعراض التهاب البنكرياس.