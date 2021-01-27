أسرع ريجيم للتخلص من دهون البطن العنيدة

هل تعانى من تراكم الدهون فى منطقة البطن والأرداف، وجربت الكثير من الريجيمات بدون جدوى، إليك ريجيم سريع لنحت قوامك ونسف الدهون والتخلص من دهون البطن العنيدة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

قرأ أيضا: للرجال والنساء.. حلول فعالة للتخلص من الكرش نهائيا.. فيديو

الإفطار .. بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام أو

3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى



بعد ساعة ..

ثمرة فاكهة





الغداء ..

3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء



أو



ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة





أرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى



سناك بعد 4 ساعات ..

كوب من القرفة







قبل العشاء







2كوب ماء







العشاء ..





ثمرة فاكهة + كوب زبادى



طبق شوفان بلبن خالي الدسم



ثمرة فاكهة



قرأ أيضا .. للرجال والنساء.. حلول فعالة للتخلص من الكرش نهائيا.. فيديو

العشاء .. قبل النوم بساعتين أوالعشاء .. قبل النوم بساعتين





نصائح لحرق أسرع ..







يجب بجانب إتباع الرجيم السابق الحرص على إتباع النصائح التالية لحرق أسرع







1- تناول طبق السلطة بشكل أساسي مع كل الوجبات .





2- أفضل سناك هو تناول الفشار أو حمص الشام، وهي انواع سناكس ومفيد وغنية بالبروتين





3- عند الشعور بالشبع عليكم بالتوقف عن تناول الطعام فورا،







4- عليك بمضغ الأكل بشكل أفضل حتى لا تستغرق المعدة الكثير من الوقت لتصل إشارات الشبع





5- تناول الأطعمة في أطباق صغيرة لكي تشعر بأنك تتناول كميات كبير وتشعر بالشبع أسرع.





أو