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مرأة

حيل خارقة لفقدان دهون البطن بسرعة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين


لنسف دهون البطن بسرعه إليك 5 حيل صباحية خاصة وإن المشكلة ليست في مقدار وزنك، لكن مقدار دهون البطن لديك. 

تؤدي الدهون الزائدة إلى العديد من الحالات الخطيرة مثل السكري والنوبات القلبية والاكتئاب وغير ذلك إليك بعض الحيل السهلة لبدء صباحك التي قد تكون مفيدة حقًا في التخلص من دهون البطن.
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1. تجنبى التوتر
عندما تكون في عجلة من أمرك في الصباح وتحاول ألا تتأخر عن العمل أو المدرسة، فقد تشعر بالتوتر. إن هرمون الكورتيزول المسئول عن هذه العملية سيزداد في جسمك. كما تظهر الأبحاث أنه سيؤدي إلى زيادة الوزن في منطقة الوسط. لذا حاول أن تتبع روتينك الصباحي بهدوء أكبر.

2. ممارسة التمرينات
ممارسة الرياضة هي بالفعل واحدة من أفضل الطرق لفقدان الوزن ، وممارسة الرياضة أول شيء في الصباح يمكن أن تكون مصدرًا جيدًا للطاقة أيضًا. علاوة على ذلك ، فإن إضافة بعض تمارين المقاومة إلى تمارينك الصباحية يمكن أن يساعدك على تقليل دهون البطن.

3. تناول البروتين والألياف في وجبة الإفطار
تشير الدراسات إلى أن تناول المزيد من البروتين يؤدي إلى تقليل الدهون في منطقة البطن. تأكد من تضمين اللحوم والأسماك والبيض والفاصوليا في وجبة الإفطار. علاوة على ذلك ، أظهرت دراسة أخرى أن زيادة تناول الألياف لها أيضًا تأثير إيجابي على حرق دهون البطن. تعتبر بذور الكتان والبروكلي والأفوكادو وما إلى ذلك مصدرًا رائعًا للألياف التي يجب تضمينها في وجباتك.

4. شرب الماء بدلا من العصير.
تناول العصير على الفطور أمر شائع جدًا ، ومع ذلك فهو ليس عادة صحية. العصائر مليئة بالفركتوز السائل ، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك اليومي منها إلى زيادة دهون البطن. في الواقع ، تشير الدراسات إلى أن المشروبات السكرية تؤدي إلى زيادة الدهون في الكبد. لذلك من الأفضل تلبية احتياجاتك من السوائل بالماء بدلًا من العصير.

5. اشرب الشاي الأخضر.
على الرغم من أن بدء اليوم بفنجان من القهوة يبدو وكأنه جزء لا يتجزأ من روتين الصباح ، فإن استبداله بالشاي الأخضر يمكن أن يكون فكرة جيدة. يحتوي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة وهى مفيدًة حقًا في فقدان دهون البطن.
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