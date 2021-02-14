عشاء رومانسي لـ الحمل.. ماذا يفعل كل برج في عيد الحب؟

يحتفل العالم اليوم الأحد الموافق 14 فبراير، بـ عيد الحب ، ومع حلول هذه المناسبة يحتار الكثيرون في كيفية قضاء اليوم بشكل يتناسب مع أبراجهم الفلكية.





وأوضح الدكتور أحمد شاهين، خبير الأبراج، لـ صدى البلد،كيف يمكن لكل برج أن يستمتع بـ يوم عيد الحب





اقرأ أيضا ..





برج الحمل

في عيد الحب هذا ، كوكب الزهرة - كوكب الحب - موجود في برجك ، وهو خبر سار، ستكون سماتك العاطفية والنارية في المعتاد أكثر بروزًا في هذا الوقت، مع مواقف جماعية على وجه الخصوص تُظهر براعتك الاجتماعية والإغوائية، إذا كنت عازبًا فهذا يعني أنه وقت رائع للخروج إلى كافيه أو حدث اجتماعي مع بعض الأصدقاء والمغازلة، إذا كنت في علاقة فمن المحتمل أن يكون الذهاب لتناول عشاء أكثر هدوءًا أو تناول المشروبات في المنزل، تميل الزهرة في برج الحمل إلى خلق الصراع بمعنى أنك قد تشعر بالحاجة إلى إدارة ذاتك.





برج الثور

تدور أحداث يوم الثور حول قضاء ليلة أمام التلفزيون ومع ذلك ، قد تكون هناك بعض التغييرات على قدم وساق في حياته العاطفية ، حيث أن برج العقرب موجود في بيت الشراكات الخاص بك هذا لا يعني بالضرورة أنك ستتعرض للإغراق ، ولكنه قد يعني رسالة نصية مفاجئة أو مجموعة من الزهور.





برج الجوزاء

هو أمر مثير للاهتمام بالنسبة إلى الجوزاء ، الذين يتم تصويرهم دائمًا على أنهم متقلبون في العلاقات، ستنتقل Juno - المعروفة باسم إلهة الزواج - إلى بيتهم الخامس للرومانسية والإبداع ، جنبًا إلى جنب مع انتقال المريخ في القوس إلى منزلهم السابع ، المعروف أيضًا باسم بيت الزواج كل هذا يدل على التزام الجوزاء في العلاقات ، لذا اختر مكانًا هادئًا حيث يمكنك التحديق في عيون حبيبك وتهمس لهم بأشياء حلوة من ناحية أخرى، بالنسبة لك فإن الشمس موجودة في برج الدلو مما يجعلك أكثر انفتاحًا من المعتاد.





برج السرطان

السرطان لا تدع قلبك ينكسر في عيد الحب، على الرغم من وجود بعض التأثير من كوكب الزهرة بالنسبة لك هذا الشهر ، إلا أن بلوتو وزحل أيضًا في منزل العمل.





هذا يعني أن الهيكل والمسؤولية والتحول هي أيضًا في طليعة عقلك وليس الحب فقط، في حين أن السرطان غالبًا ما يريد أن يكون مطلوبًا ويحتاج إلى أكثر مما يريد شخصًا معينًا فقد حان الوقت الآن لتقييم ما إذا كان انتظار مكالمة أو موعد غير مستقر يستحق كل هذا العناء حقًا، سواء كنت في علاقة أو أعزب تأكد من التفكير فيما تريده هذه المرة وركز على نموك الشخصي.





برج الأسد

هذا الشهر يشعر الأسد بالعناد والملل ، الأمر الذي قد يسير على ما يرام أو سيئًا اعتمادًا على الطريقة التي تنظر بها إليه، من ناحية إنه الوقت المثالي للتخلص من شخصيتك المهمة الأخرى (أو شخص آخر مهم) أو القيام برحلة فردية، يجب أن يؤدي تغيير البيئة المحيطة بك إلى الخروج من هذا المأزق الذي تعيش فيه الآن ، وستعود الرومانسية المميزة والحيوية في أي وقت من الأوقات، كن حذرًا حيث تسير هنا فقد تكون هناك عواقب لقرار متهور .





برج العذراء

برج العذراء هو أكبر مخطط للأبراج ، لذلك هناك كل فرصة لك أن تكون قد حصلت بالفعل على حجوزات للعطل، ومع ذلك ، فإن نبتون و عطارد فى الحوت سوف ينتقلان إلى بيتك السابع من العلاقات في يوم V-day ، مما يمنحك نهجًا أقل ديكتاتورية ويرى أنك تترك عقلك ينفجر، دع هذه الأحلام وقد تجد أنك في الواقع تحب التخلي عن السيطرة في بعض الأحيان اطلب من شخص آخر أن يخطط ليومك.





برج الميزان

يحب الميزان الحب بشكل طبيعي ولكن غالبًا ما يتراجع عندما يتعلق الأمر بوضع خطط ملموسة ومع ذلك ستكون كوكب الزهرة في برج الحمل ، حيث ستعبر منزلك السابع (منزل الزواج والالتزام) هذه المرة ، مما يعني أنك قد تكون أكثر حماسًا لاتخاذ هذه القرارات، في يوم عيد الحب هذا - سواء كان ذلك لنفسك أو لشريكك - اجعل هدفك أن تصبح كبيرًا وتفاجئ نفسك والآخرين، جرّب شيئًا مختلفًا تمامًا عما تعتبره عادةً آمنًا وستؤتي ثمارك التي لا تتزعزع.





برج العقرب

تشهد بعض التغييرات في يوم عيد الحب عندما يتعلق الأمر بحياتك العاطفية ، برج العقرب، عبور منزلك السابع في 14 فبراير هو أورانوس في برج الثور ، مما يعني أن الوقت قد حان للتحول إذا كنت في علاقة ، فقد تبدأ في التساؤل عما إذا كنت حقًا موضع تقدير،هذا لا يعني بالضرورة النهاية استغل الوقت للتعمق أكثر مع شريكك في أكثر ما يحبه حقًا فيك ، أو الخروج من روتينك عن طريق شراء ملابس داخلية جديدة، إذا كنت عازبًا فستكون عينك على الممتلكات المادية.





برج القوس

كوكب الزهرة في برج الحمل ، مما يعني أنه قد يكون يومك ايها القوس ممتعًا، استخدم هذا اليوم كذريعة للتحدث بفظاظة مع شريكك أو شخص ما تراه ، وتأكد من إطالة أمد التراكم بحيث يكون الأمر مثيرًا للانفجار عندما تلتقيان، كوكب المريخ موجود أيضًا في برجك حتى 16 فبراير مما يشير إلى قوة الإرادة وقوتها ، إذا كنت عازبًا ستشعر بالقلق والاستعداد للاستمتاع لذلك لا تخجل من القيام بشيء ما في الخارج لكى تفرغ طاقتك .





برج الجدي

بلوتو في بيتك الأول). بالنسبة للبعض، سيُترجم هذا كوقت تفضل العمل فيه على نفسك، أغلق هاتفك واقضِ المساء في وضع خطط للمستقبل، قد تشعر بالقلق بشأن كيفية تناسب وضعك الحالي مع خطتك الرئيسية مع وضع ذلك في الاعتبار ربما تفكر في تجنب اليوم تمامًا وافعل ما تفعله بشكل أفضل - قم بعمل قوائم وابدأ في رؤية الصورة الكبيرة. بالنسبة للآخرين.





برج الدلو

مع وجود الشمس في برجك ستكون جذابًا ومؤنسًا مع زيادة في الطاقة أكبر بكثير مما واجهته في يناير، هذا لا يعني أنه يجب عليك أن تجهد نفسك للبحث عن الحب، لا شيء سيكون أقل من برج الدلو اقضِ وقتًا مع الأصدقاء وستلاحظ أنك تتواصل بشكل أفضل مما لديك منذ فترة.





برج الحوت

يقع عطارد و نبتون في برجك لـ V-Day الذي يجلب سيفًا ذا حدين لزيادة التواصل غير اللفظي وانعدام التوجيه، يعيش الحوت في شيء من عالم الأحلام على أي حال ، لكن هذا الأمر يتفاقم أكثر مع ارتفاع حدسهم الفطري ولكنه ضبابي، على الجانب الإيجابي يعد هذا وقتًا رائعًا للإبداع بالنسبة لك حيث أن غرورك عند الباب ويمكنك توجيه ما تشعر به من خلال الموسيقى أو الرقص أو الرسم.