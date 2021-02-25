خاص- عزومة لم الشمل وتصحيح المسار بين لاعبي الأهلي بحضور الخطيب

حرص الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه الدعوة للاعبين للغداء بأحد فنادق التجمع الخامس بهدف فرض مزيد من الاستقرار في تلك المرحلة الصعبة.





وقالت مصادر إن الجلسة التى عقدت في أحد الفنادق بالتجمع الخامس حضرها الجهاز الفني بقيادة موسيماني وعبد الحفيظ مدير الكرة وجميع لاعبي الفريق الأول وكانت المفاجأة في حضور محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة من قبل مجلس الإدارة.



