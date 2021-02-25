ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص- عزومة لم الشمل وتصحيح المسار بين لاعبي الأهلي بحضور الخطيب

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:07 م
الخطيب
الخطيب
Advertisements
عبدالحكيم ابوعلم
حرص الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه الدعوة للاعبين للغداء بأحد فنادق التجمع الخامس بهدف فرض مزيد من الاستقرار في تلك المرحلة الصعبة.

وقالت مصادر إن الجلسة التى عقدت في أحد الفنادق بالتجمع الخامس حضرها الجهاز الفني بقيادة موسيماني وعبد الحفيظ مدير الكرة وجميع لاعبي الفريق الأول وكانت المفاجأة في حضور محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة من قبل مجلس الإدارة. 

وأضافت المصادر أن الجلسة شهدت حديث محمود الخطيب مع اللاعبين عن الفترة المقبلة وصعوبتها في ظل ضغط المباريات المتتالية في مسابقة الدورى وافريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شوبير يزف بشرى للأهلاوية بشأن مصابي كورونا فى الفريق

أخبار النادي الأهلي: إصابة نجم الفريق.. وتعافي موسيماني والثلاثي المصاب.. الخطيب يصل دبي لاستلام جائزة نادي القرن

الخطيب يبحث مع موسيماني احتياجات فريق الكرة بالأهلي

تعرف على تفاصيل رحلة الأهلي إلى الدوحة للمشاركة في مونديال الأندية

تعرف على القيمة التسويقية لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة البايرن

ترشيحاتنا

موعد عودة عمرو أديب إلى الشاشة بعد حادث السيارة

محافظ بورسعيد يعلن عدة قرارات خاصة بالامتحانات وعودة الدراسة

يجذب الاستثمارات.. الغرفة الأمريكية تشيد بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي

وزارة التربية والتعليم تصدر قرارات جديدة لطلاب المدارس الدولية ومدارس stem

3 مرات يوميا .. مشروب يساعد المدخنين على تنظيف الرئتين

أحمد كريمة عن رؤيا الشحات أنور: لا نملك إلا التصديق لأنها من «حافظ لكتاب الله»

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق

بعد فستانها الأخير.. أجرأ إطلالات لـ ريم سامي

تجربة نحتية فريدة لـ باهر أبو بكر تثير جمهور الفن التشكيلي في أتيليه العرب