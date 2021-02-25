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مصطفى بكري: أعباء ثقيلة على المواطنين.. وثقتنا كبيرة في الرئيس.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:36 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
قال الإعلامي مصطفى بكري أن هناك عبئا صعبا على المواطنين حتى في الظروف العادية، مؤكدا أنني أتمنى أن يصدر مجلس النواب تشريعا يخفف الأعباء من على المواطن المصري.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، أن ثقتنا كبيرة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يعلم طبيعة الأوضاع المجتمعية ويهمه المواطن المصري لأن العبء على المواطن ثقيل. 

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن ما نتمناه أن يؤجل الأمر إلى حين صدور التشريع الخاص بتسجيل العقارات، مؤكدا أن الرئيس دائما يتحدث عن العمال والفلاحين والطبقة المتوسطة التى لا تملك إلا شقتها.

وأشار بكري إلى أن الاجتماع كان هدفه التيسير على المواطنين.
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