تأخر انطلاق مباراة بيراميدز والجونة في الدورى بسبب الإسعاف

ويحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد الجونة في المرتبة السادسة بـ19 نقطة.

تشكيل بيراميدز أمام الجونة

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال.

خط الوسط: أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود حمادة - نبيل دونجا.

خط الهجوم: دييجو رولان.

بدلاء بيراميدز أمام الجونة

أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - محمود وادي - أحمد الشناوي - إبراهيم عادل - دودو الجباس - أحمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق.

وجاء التشكيل الرسمي لنادي الجونة كالتالي:





عمر السعيد يقود هجوم الجونة أمام بيراميدز في الدوري

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم.





خط الدفاع: جوزيف جوناثان، محمد نجيب، محمود الجزار، محمد يكن.





خط الوسط: عربي بدر، نور السيد، سارجي أكا.





خط الهجوم: عموري، عمر السعيد، محمود الشبراوي.





بينما جاءت دكة بدلاء الجونة كالتالي:



