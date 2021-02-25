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رياضة

تأخر انطلاق مباراة بيراميدز والجونة في الدورى بسبب الإسعاف

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:41 م
بيراميدز
بيراميدز
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عبدالله هشام
تأخر انطلاق مباراة بيراميدز أمام منافسه الجونة، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري.

وجاء سبب تأخر انطلاق المباراة بسبب عدم وجود سيارة إسعاف في ملعب المباراة. 

ويحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد الجونة في المرتبة السادسة بـ19 نقطة.

تشكيل بيراميدز أمام الجونة

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال.

خط الوسط: أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود حمادة - نبيل دونجا.

خط الهجوم: دييجو رولان.

بدلاء بيراميدز أمام الجونة

أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - محمود وادي - أحمد الشناوي - إبراهيم عادل - دودو الجباس - أحمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق.

وجاء التشكيل الرسمي لنادي الجونة كالتالي: 

عمر السعيد يقود هجوم الجونة أمام بيراميدز في الدوري 
حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: جوزيف جوناثان، محمد نجيب، محمود الجزار، محمد يكن.

خط الوسط: عربي بدر، نور السيد، سارجي أكا.

خط الهجوم: عموري، عمر السعيد، محمود الشبراوي.

بينما جاءت دكة بدلاء الجونة كالتالي:

محمود الغرباوي، مصطفى الصفتي، محمد رجب، عمرو بركات، إسلام عبدالنعيم، ناصر ناصر، إدريس مبومبو، عمرو سعداوي، زياد الجيوشي.
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