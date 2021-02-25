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رياضة

إعلامى جزائرى: اسم الأهلي يخيف إفريقيا والزمالك والترجي يتصدران المجموعة

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:08 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
أكد عابد بشير خليل الإعلامى بصحيفة الهداف الجزائرية أن المنافسة سوف تكون شرسة بين الزمالك والترجى على صدارة المجموعة فيما بإمكان الأهلي التأهلي إلى الادوار التالية فى دورى أبطال إفريقيا.

كان المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى تلقى خسارة أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد فيما تعادل الفارس الابيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو مع نظيره جونجيث السنغالي سلبيا فى الجولة الثانية بدور المجموعات فى دورى ابطال افريقيا.

قال عابد بشير خليل فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الوضع معقد بعض الشيء بسبب نتائج مجموعة الزمالك والخبرة تصب في صالح الترجي المتصدر والزمالك وسيطمح كل فريق منهما إلى تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين داخل الديار.

تابع : في حين فريق مولودية الجزائر أهدر على نفسه فرصة سانحة لتصدر المجموعة بعد التعادل أمام الترجي التونسي خاصة بعد المردود الهزيل
الآن وجميع الفرق كشفت عن جميع أوراقها وخططها، وأعتقد أن الكلمة الأخيرة ستكون من نصيب أصحاب الخبرة في المنافسة الترجي والزمالك.

أضاف: الأهلي سوف يتأهل ولو في آخر نفس فى مباريات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا لاسيما وأن اسم الأهلي يخيف المنافسين رغم الهزيمة المفاجئة أمام سيمبا التنزانى والأهلي مقارنة ببقية الفرق، يمتلك أفضلية الاسم القوي المخيف.

وقال أيضا : الأهلي سيفوز على فيتا كلوب الكونغولى فى القاهرة والكونغو تطبيقا لمقولة المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين وخسارة سيمبا لن تتكرر إلا إذا حدثت المعجزة لافتا إلى أن الأهلي يجيد التعامل في مثل هذه الوضعيات، عكس فرق اخرى، وأعطيك مثالا فى المباراة الأخيرة أمام الترجي جماهير مولودية الجزائر طالبت إدارة النادي بإقالة المدرب الجديد عبد القادر عمراني بسبب التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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