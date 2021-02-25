إعلامى جزائرى: اسم الأهلي يخيف إفريقيا والزمالك والترجي يتصدران المجموعة

وقال أيضا : الأهلي سيفوز على فيتا كلوب الكونغولى فى القاهرة والكونغو

تطبيقا لمقولة المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين و

خسارة سيمبا لن تتكرر إلا إذا حدثت المعجزة لافتا إلى أن

الأهلي يجيد التعامل في مثل هذه الوضعيات، عكس فرق اخرى، وأعطيك مثالا فى المباراة الأخيرة أمام الترجي جماهير مولودية الجزائر طالبت إدارة النادي بإقالة المدرب الجديد عبد القادر عمراني بسبب التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.