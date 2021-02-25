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أخبار البلد

تتعلق بـ سد النهضة.. رسالة خاصة من رئيس الاتحاد الافريقي إلى مجلس السيادة السوداني

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:11 م
سد النهضة
سد النهضة
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أ ش أ
أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن تقدير السودان لحرص رئيس الكونغو الديمقراطية، رئيس الاتحاد الافريقي فليكس تشيسيكيدى، على الإطلاع على آخر التطورات في ملف سد النهضة، مؤكدا دعم السودان للمبادرة التي طرحتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي للملف.

واستقبل البرهان اليوم الخميس، وفدا من جمهورية الكونغو برئاسة نتومبا لوابا مبعوث رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستشاره الخاص للاتحاد الأفريقي.

وقال لوابا - في تصريح صحفي - إن الوفد يحمل رسالة خاصة من رئيس الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الافريقي فليكس تشيسيكيدى، إلى رئيس مجلس السيادة السوداني، تتعلق بملف سد النهضة وكيفية التوصل إلى حل ودي بشأنه من خلال اعتماد الحوار البناء الذي يكسب فيه الجميع وينعمون بنفس الحقوق.

وأضاف أن القيادة فى السودان والكونغو ترغب فى تطوير وتقوية التعاون المشترك بين البلدين.

وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن السودان يدعم مبادرة الاتحاد الأفريقي التي قدمتها الكونغو الديمقراطية وتطويرها إلى وساطة رباعية تشمل الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن سد النهضة الاثيوبي يمكن أن يكون وسيلة للتعاون الاقليمي والتنمية الإقتصادية بما يفيد إثيوبيا والإقليم، دون أن يسبب ضررا للآخرين.

وأضاف وزير الري إن السودان أوضح للوفد الكونغولى أن الملء الأحادي لسد النهضة سيشكل تهديدا مباشرا لجميع سكان السودان القاطنين على النيل الأزرق والذين يفوق عددهم ٢٠ مليون نسمة، وذلك بسبب قرب سد النهضة من سد الروصيرص.
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