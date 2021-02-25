صحة البرلمان: الدستور فيصل في إعفاءات المستشفيات الخيرية من فواتير الكهرباء

قال محمد العمارى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قرار إعفاء المستشفيات الخيرية أمر يحتاج دراسة ورأى دستورى للبت فيه قانونيًا.





وأضاف العمارى، لـ" صدى البلد"، أن باب الإعفاءات المطلق سيفتح أبوابا قد تؤثر على موارد الدولة.





وتابع، البرلمانى، أنه يجب البت فى دستورية الطلب من عدمه، مشيرًا إلى أنه فى حالة توافق الطلب مع الدستور والقانون يمكن وضع الشرائح المحتاجة للإعفاءات من الفواتير كالمراكز والمستشفيات والدور المعتمدة على التطوعات والتبرعات.





يذكر أن مصدرا مسئولا بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الوزارة لا تملك قرار تخفيض أسعار الكهرباء أو زيادتها لأى مؤسسة أيا كانت، لافتا إلى أن هذا الأمر مرتبط بقوانين ولوائح لا يمكن التدخل فيها.





وجاء ذلك ردا على طلب مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، بخفض فواتير الكهرباء الخاصة بها والتى تبلغ قيمة متوسطها شهريا 650 ألف جنيه.