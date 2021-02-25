ياقوت: تعديل قانون الشهر العقاري وضع حلولا لجميع الحالات العرفية

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن إجراءات التسجيل بالشهر العقاري من أجل حماية الملكية الخاصة غير المسجلة، موضحًا أن الملكية لا تنتقل إلا بـالتسجيل.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المادة 35 مكرر من القانون الخاص بالشهر العقاري، أوجد جميع الحلول لجميع المشكلات لتسجيل الوحدات وإثبات الملكية للمواطنين.





ولفت إلى أن القلق فى الشارع بسبب المادة الجديدة يتم لأن الشعب المصري اعتاد فى العقود العرفية وصحة التوقيع، ولم يتعود على التسجيل فى الشهر العقاري.





وأوضح أن الرسوم الخاصة بالشهر العقاري ثابتة من 2006، موضحا أن الشريحة الأولى من متر لـ 100 متر تدفع 500 جنيه، و الشريحة الثانية من 100 متر لـ 200 متر تدفع 1000 جنيه، ومن 200 متر لـ 300 متر تدفع 1500 جنيه ومن 300 متر لما فوق تدفع 2000 جنيه.





ولفت إلى أن الأراضى التى تصل مساحتها 5 أفدنة يتم تسجيلها فى الشهر العقاري بـ 500 جنيه، ومن 5 أفدنة لـ 10 أفدنة تدفع 1000 جنيه و20 فدانا تدفع 2000 جنيه.



