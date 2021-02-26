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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 4.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:03 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.3 مليار درهم .

وشهدت الدائرة تسجيل 1022 مبايعة بقيمة 2.08 مليار درهم منها 145 مبايعة للأراضي بقيمة 527.53 مليون درهم و877 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.55 مليار درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الخوانيج الأولى تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الحبية الأولى .


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وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 259 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرًا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض .

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 91 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 77 مبايعة بقيمة 158 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 71 مبايعة بقيمة 195 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.81 مليار درهم منها 76 رهن أراض بقيمة 396.88 مليون درهم و271 رهن فلل وشقق بقيمة 1.41 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الأولى بقيمة 570 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 110 ملايين درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 76 هبة بقيمة 418.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 104 ملايين درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 104 ملايين درهم.

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