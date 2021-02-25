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رياضة

ميلان ضد النجم الأحمر.. فرانك كيسي يمنح الروسونيري التقدم من ركلة جزاء

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:39 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سجل فريق ميلان الإيطالي الهدف الأول في شباك ضيفه النجم الأحمر الصربي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات إياب دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ميلان بعد كرة أرتمط في يد مدافع النجم الأحمر، ليتقدم لها الإيفواري فرانك كيسي ويسجلها بنجاح.

ويقدم ميلان نتائج سيئة في مسابقة الدوري الإيطالي مؤخرا، حيث فقد الصدارة، بعد خسارته أمام سبيزيا وإنتر ميلان.

ويكفي فريق ميلان التعادل السلبي أو 1 - 1، من أجل الصعود إلى دور الـ 16، من اليوروباليج.

في المقابل يطمح النجم الأحمر في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيق الفوز على الروسونيري على أرضه، وانتزاع بطاقة التأهل.

كانت مباراة الذهاب بين النجم الأحمر وميلان في صربيا، انتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2.
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