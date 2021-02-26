نائب: الصياد يعاني من مشاكل كبيرة طوال 30 سنة

أشاد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالتكليف الرئاسي بدعم منظومة حماية الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم، مع التوسع في الإنتاج المحلي لتلك الأدوات، مشيرا إلى أن ذلك التوجيه سيعزز الجهود من أجل دعم أنظمة حماية الصيادين، وتوفير الرعاية الشاملة والتمكين الاقتصادي لتحسين أساليب الصيد الأمر الذي سيعود على الصياد بالخير.





وأوضح عوض الله فى بيان صحفى أن تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي تجسيد لقيم الحق والعدل والمساواة والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا ودعمهم بكل السبل التي توفر حياة معيشية جيدة وأن الصيادين يدخلون ضمن العمالة غير المنتظمة وهم من الفئات التي تحتاج إلى الرعاية الكاملة في هذه الفترة وتقديم كافة المساعدات والمعونات لهم.





وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن الصياد طوال 30 سنة مضت لم يُنظر له ويعاني كثير من مشاكل كبيرة، مؤكدا أن دعم الرئيس السيسي سيجعل الصياد محط إهتمام المسئولين مما سيتيح خدمات أكثر وتحسين الخدمات الموجودة بالفعل ومن ضمن تلك الخدمات التي يحتاجها الصياد تطبيق التأمين الصحي على الصيادين من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل والتنسيق مع وزارة الصحة للحالات العاجلة.





وأشار عوض الله إلى أن الصيد من المهن التي يعيش عليها عدد كبير من المواطنين في المدن الساحلية وهي تمثل ركيزة أساسية في عصب الأنماط الاقتصادية للمجتمع وخاصة المجتمع المحلي بالبحر الأحمر، مؤكدا أن تلك الرؤية الثاقبة للرئيس السيسى كافية لترسيخ وتثبيت الانتماء لدى كل صياد خاصة بعد أن شعر باهتمام رأس الدولة بهمومه حيث كان بالنسبة لنا اهتمام رأس الدولة بالصياد حلم حققه الرئيس السيسى لواقع.





واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.





وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية. وقد استعرضت نيفين القباج جهود تطوير برامج الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات اجتماعية تؤثر على حياتهم المعيشية والنفسية وتستدعي التدخل والدعم الفوري، لضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، وهي الآلية المعروفة بالإسعاف الاجتماعي كما تم استعراض البرامج القائمة لدعم منظومة حماية الصيادين.