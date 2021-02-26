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برلمان

نائب: الرئدات الريفيات عليهن دور أكبر في الحفاظ على جهود الدولة داخل القرية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:02 ص
النائب مجدى ملك ،
النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن توجيهات الرئيس السيسى دائما ما تكون مواكبة ومتوافقة لما يحدث من تطوير وتغيير لبعض القطاعات فى المجتمع.


وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرائدات الريفيات يعتبرن إحدى الركائز الأساسية التى يجب ان تقوم الدول بإعدادهن وتدريبهن لكى يساهمن فى نشر الوعى فى المجتمعات الريفية انطلاقا من مهامهن ودورهن  فى هذا الشأن.


وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: التوعية تساهم بشكل كبير فى مواجهة الأوبئة والعادات السيئة وأيضا الحفاظ على مشروعات التنمية المتكاملة ، والتى تشهدها مصر الفترة المقبلة وبشكل خاص فى مجالات البيئة والنظافة والعادات السليمة والوعى الصحى بكافة أشكاله.


وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن تطوير القرية المصرية لايجب أن يحدث بدون وجود وعى ، وذلك للحفاظ على ما سيتم من مشروعات تحديث ورفع مستوى الخدمات لكافة المؤسسات والقطاعات.


واختتم: الرائدات الريفيات عليهن دور أكبر فى الحفاظ على جهود الدولة داخل القرية المصرية خلال الفترة المقبلة.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع امس مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.


وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول "متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية".


واستعرضت نيفين القباج جهود تطوير برامج الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات اجتماعية تؤثر على حياتهم المعيشية والنفسية وتستدعي التدخل والدعم الفوري، لضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، وهي الآلية المعروفة بـ"الإسعاف الاجتماعي".


ووجه الرئيس بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويليًا وفنيًا، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية في هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالي للمشاركة في الأعمال التطوعية الخيرية، بالإضافة كذلك إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني، مع المتابعة الدورية لأداء الآلية ونتائجها لضمان تكامل خدماتها مع استراتيجية الدولة لتوفير فرص الحياة الكريمة للمواطن المصري والحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي.


 كما تم استعراض البرامج القائمة لدعم منظومة حماية الصيادين حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا المجال من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم، مع التوسع في الإنتاج المحلي لتلك الادوات وذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي لفئة العمالة غير المنتظمة.


كما اطلع الرئيس على تطورات جهود التنمية المجتمعية في القرى؛ حيث وجه بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات، وذلك بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية السليمة لكافة أفراد الأسرة الريفية، على نحو يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، موجهًا بتكثيف تلك الجهود والأنشطة بالتناغم مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لتوفير المزيد من مقومات النجاح تلك البرامج الاجتماعية من خلال مختلف الأجهزة الحكومية التنفيذية المخطط لها الانتشار الفعلي على أرض الواقع في الريف المصري خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي يمثل إضافة ويعظم من النتائج المرجوة لتطوير المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي الشامل للأسر في قرى الريف المصري.
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