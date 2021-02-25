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أخبار العالم

انتحار مدرب أوليمبي أمريكي بعد ثبوت إدانته بالتحرش بلاعبات جمباز

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:52 م
صدى البلد
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على صالح
واجه المدرب الأولمبي الأمريكي السابق جون جيدرت 24 تهمة لمزاعم بالاعتداء الجنسي والبدني كانت ضحيته فيها لاعبات الجمباز السابقات. وأعلن مكتب المدعي العام في ولاية ميتشيجان دانا نيسيل الاتهامات في وقت سابق اليوم.

وقالت المدعية العامة في ميتشيجان، دانا نيسيل، في بيان يوم الخميس، إن جون جيدرت مدرب الجمباز الأمريكي السابق انتحر بعد ساعات من إعلان اتهامات ضده بالاعتداء الجنسي.

وأضافت "تم إخطار مكتبي بأنه تم العثور على جثة جون جدرت في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم بعد انتحاره، وقالت النائب العام إن هذه نهاية مأساوية لقصة مأساوية لجميع المعنيين.

قال مكتب نيسيل في وقت سابق من اليوم إن جدرت متهم بارتكاب "اعتداء جنسي واحد على الأقل وحوادث اعتداء جسدي متعددة ضد العشرات من رياضياته الشابات". أكدت أكثر من 260 امرأة وفتاة أنهن تعرضن للاعتداء من قبل جدرت.

وجهت إليه 14 تهمة تتعلق بالاتجار بالبشر ، والعمل القسري الذي تسبب في إصابة ، وستة تهم تتعلق بالاتجار بالبشر لقاصر للعمل القسري ، وتهمة واحدة تتعلق بالمشروع الإجرامي المستمر ، وتهمة واحدة تتعلق بالسلوك الجنسي الإجرامي من الدرجة الأولى ، وتهمة واحدة من الدرجة الثانية السلوك الجنسي الإجرامي ، وتهمة واحدة بالكذب على الشرطة أثناء التحقيق في جريمة عنف.

وفي حالة الإدانة ، كان المدرب السابق سيواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

وقاد جيدرت فريق الجمباز النسائي الأمريكي في الألعاب الأولمبية لعام 2012 في لندن، ووفقًا لمكتب المدعي العام ، "وعد الآباء بأنه يمكنه تحويل طلابه إلى رياضيين من الطراز العالمي ، ما يسمح لهم بتأمين منح دراسية جامعية".
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