بسبب معاكسة زوجته.. القبض على شخص أطلق أعيرة نارية في الإسكندرية

تمكنت مباحث قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية من القبض على أحد الأشخاص تم تداول فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهو يطلق أعيرة نارية من مسدس في قلب شارع البيطاش الرئيسي قبل مدخل منطقة شهر العسل بحي العجمي اليوم، ويحمل في اليد الآخر سلاح أبيض مهددا به الأهالي.





وانتشر الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بشكل كبير، وسط حالة من الفزع بين سكان المنطقة وإطلاق الاستغاثات للقبض على صاحب الفيديو، وأصيب في عملية إطلاق النار ٤ أشخاص من المنطقة، قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه.





وكشفت التحقيقات التي تجريها مباحث قسم شرطة الدخيلة، أن سبب الحادث هو قيام أحد الأشخاص بمعاكسة زوجته، وفور معرفته بما حدث جن جنونه ونزل للشارع ممسكا بسلاح أبيض وآخر ناري وأطلق الأعيرة النارية تجاه مجموعة من الأشخاص ليصيب ٤ من بينهم مارة بالصدفة، وقيام أحد الأشخاص بالتقاط فيديو له وهو يطلق الأعيرة النارية ونشره علي فيسبوك.



