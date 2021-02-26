تفاصيل أول اتصال هاتفي بين بايدن والملك سلمان

أعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى لأول مرة اتصالًا هاتفيًا مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.





وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي أكد أن الاتصال الهاتفي مع الملك سلمان كان جيدًا.





من جانب آخر، نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" تفاصيل الاتصال، حيث قالت إن الملك سلمان وبايدن أكدا على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.





وبحسب "واس" استعرض الجانبان أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.





وشكر خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات وتأكيد فخامته بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.





وأثنى الرئيس الأمريكي على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن.



