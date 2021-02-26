ضبط ثلاثينية مطلوب التنفيذ عليها في ٣٨ حكم بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شمالي محافظة سوهاج ، من ضبط سيدة في أواخر العقد الرابع من العُمر، للتنفيذ عليها ٣٨ حكم مُتعدد تبديد.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط (رشا. م. ح - ٣٨ عامًا - ربة منزل - وتقيم دائرة المركز)، والمطلوب تنفيذ الحكم عليها في ١٩ حكم مستأنف بإجمالي ٣٨ حكم مُتعدد تبديد.









كان أخرهم ١٦٨٩ جنح طما لسنة ٢٠٢٠، حصر رقم ٢٠٠٨ لسنة ٢٠٢٠ "تبديد"، حضوري بالحبس ٣ سنوات.



